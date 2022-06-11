СМИ: Экс-президента Боливии приговорили к 10 годам тюрьмы

Генпрокуратура просила приговорить экс-главу государства к 15 годам тюрьмы. Издание сообщает, что обоснование вердикта будет опубликовано в ближайшие дни.

Аньес в марте прошлого года была задержана по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках дела о госперевороте. Следствие считает, что Аньес, к которой власть перешла после отставки бывшего президента Эво Моралеса под давлением военных, незаконно провозгласила себя главой государства без соблюдения норм конституции и законов.

