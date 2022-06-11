СМИ: Экс-президента Боливии приговорили к 10 годам тюрьмы
Суд в Боливии приговорил бывшего президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о государственном перевороте 2019 года. Об этом пишет газета El Deber.
Генпрокуратура просила приговорить экс-главу государства к 15 годам тюрьмы. Издание сообщает, что обоснование вердикта будет опубликовано в ближайшие дни.
Аньес в марте прошлого года была задержана по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках дела о госперевороте. Следствие считает, что Аньес, к которой власть перешла после отставки бывшего президента Эво Моралеса под давлением военных, незаконно провозгласила себя главой государства без соблюдения норм конституции и законов.
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