ХАМАС отвергло предложение Израиля по сделке с заложниками
Палестинское движение ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля по вопросу обмена похищенных 7 октября заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.
По данным СМИ, Израиль направил ХАМАС предложение, в котором не содержалось согласия на неограниченное возвращение жителей Газы и вывод израильской армии из палестинского анклава.
«ХАМАС отклонил последнее встречное предложение Израиля, выдвинутое ранее на этой неделе», - приводит телеканал заявление источника.
В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об утверждении плана наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Он опроверг слухи, что наступление задерживается из-за давления США, передает «Радиоточка НСН».
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