ХАМАС отвергло предложение Израиля по сделке с заложниками

По данным СМИ, Израиль направил ХАМАС предложение, в котором не содержалось согласия на неограниченное возвращение жителей Газы и вывод израильской армии из палестинского анклава.

«ХАМАС отклонил последнее встречное предложение Израиля, выдвинутое ранее на этой неделе», - приводит телеканал заявление источника.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об утверждении плана наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Он опроверг слухи, что наступление задерживается из-за давления США, передает «Радиоточка НСН».

