Небензя: Западные спецслужбы помогают Украине убивать неугодных людей
Спецслужбы западных стран помогают диверсантам Украины убивать неугодных людей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.
Он также призвал всемирную организацию решительно осудить убийство Дарьи Дугиной.
О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался, когда она находилась в машине, в Подмосковье. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.
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