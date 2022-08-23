Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за гибель журналистки Дугиной

По словам Зеленского, Дугина не находилась на территории Украины и она не представляла никакого интереса для страны.

О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался, когда она находилась в машине, в Подмосковье. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.

