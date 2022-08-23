Зеленский заявил, что Киев не несет ответственность за гибель журналистки Дугиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зеленского, Дугина не находилась на территории Украины и она не представляла никакого интереса для страны.
О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался, когда она находилась в машине, в Подмосковье. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.
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