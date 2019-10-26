На акцию протеста в Сантьяго-де-Чили вышли более 500 тысяч человек
В столице Чили проходит акция протеста, на которую вышло более полумиллиона человек, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что число участников митинга продолжает увеличиваться. По данным агентства, в настоящее время акция протеста проходит мирно.
Напомним, волну протестов в Чили вызвало повышение цены на проезд в метро 30 чилийских песо ($0,042). Чилийцы митингуют против невозможности получения стоящего бесплатного образования и медицинских услуг, против небольших зарплат и роста тарифов.
Протесты изначально протекали мирно, однако ситуация обострилась. Так, ранее сообщалось, что в стране в ходе беспорядков с 20 на 21 октября было зафиксировано более 110 случаев грабежа за ночь.
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