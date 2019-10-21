В Чили зарегистрировано более 110 грабежей за ночь беспорядков
Более 110 случаев грабежа зафиксированы в Чили за ночь с 20 на 21 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД южноамериканской страны.
Отмечается, что целью грабителей в основном выступали магазины, которые нарушители порядка поджигали и грабили. В результате беспорядков погибли три человека, 50 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Как сообщает агентство, к беспорядкам привело повышение цены на проезд в метро 30 чилийских песо ($0,042). Протесты изначально протекали мирно, однако ситуация обострилась. Власти страны объявили чрезвычайное положение в нескольких городах.
В посольстве РФ в Чили агентству отметили, что сведений о пострадавших россиянах нет.
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