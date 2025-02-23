СМИ: После завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции

Первая начнется сразу после завершения боев. Как ожидается, в страну вернутся 2 миллиона человек, однако такое же количество мужчин покинет страну.

Вторая волна миграции произойдет, если Украина вступит в Европейский союз. Количество мигрантов будет зависеть от того, насколько низкими останутся зарплаты на Украине.

Ранее в США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

