СМИ: После завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции
23 февраля 202508:26
После окончания специальной военной операции украинцы начнут покидать страну, сообщает украинское издание Telegraf.
Первая начнется сразу после завершения боев. Как ожидается, в страну вернутся 2 миллиона человек, однако такое же количество мужчин покинет страну.
Вторая волна миграции произойдет, если Украина вступит в Европейский союз. Количество мигрантов будет зависеть от того, насколько низкими останутся зарплаты на Украине.
Ранее в США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru