Иранские власти признали военных США террористами, чтобы преследовать повсюду
Директор Центра изучения современного Ирана рассказал НСН, почему Исламская республика считает американцев террористами.
Иран официально признал Пентагон террористической организацией. Президент ИРИ Хасан Роухани одобрил в понедельник, 13 января, ранее принятый парламентом соответствующий законопроект, сообщает tasnimnews.com. Документ стал поправкой к принятому в Иране в апреле 2019 года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Признание Пентагона террористической организацией означает новый виток напряженности между Ираном и США, заявил в эфире НСН директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
«Инициаторами этой напряженности были США — ранее они внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Глупо, невежественно, но так. На самом деле это элитная военизированная структура, которая отвечает за национальную безопасность Исламской республики. Решение принято следом за гибелью генерала Сулеймани, помня об этом случае, а также учитывая, что весь мир нашпигован американскими базами и все перевороты — оранжевые и цветные революции — происходят с помощью американцев. Америка и американские войска считаются дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. Поэтому Иран счел очень важным не только какую-то структуру внести в список террористических организаций, но и Минобороны в первую очередь», — пояснил специалист позицию иранских властей.
Признание Пентагона и связанных с ним учреждений и организаций террористами позволяет Ирану атаковать вооруженные силы США в любой точке планеты. Поводов для столкновений немало и произойти они могут в ближайшее время.
«Это означает, что отныне любые представители военных структур США будут восприниматься официально и неофициально как представители террористической организации. Это будет означать, что никаких переговоров с террористами они не ведут. В любом случае через какое-то время это аукнется достаточно ярко и многочисленно, поскольку точек столкновения и пересечения интересов много. Иран является очень важным игроком на Ближнем Востоке и в мусульманском мире, а американцы не хотят оттуда уйти. Они столкнутся в самое ближайшее время. И у иранцев будет уже отношение к американцам, какими бы они не были, как к террористам», — добавил Сафаров.
3 января Соединенные Штаты нанесли авиаудар и уничтожили в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани — командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В ответ Тегеран выпустил ракеты по американским базам в Ираке.
Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси 13 января заявил, что Исламская республика подготовит судебный иск в отношении президента США Дональда Трампа в связи с убийством генерала Касема Сулеймани.
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