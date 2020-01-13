Иранские власти признали военных США террористами, чтобы преследовать повсюду

Иран официально признал Пентагон террористической организацией. Президент ИРИ Хасан Роухани одобрил в понедельник, 13 января, ранее принятый парламентом соответствующий законопроект, сообщает tasnimnews.com. Документ стал поправкой к принятому в Иране в апреле 2019 года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.

Признание Пентагона террористической организацией означает новый виток напряженности между Ираном и США, заявил в эфире НСН директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

«Инициаторами этой напряженности были США — ранее они внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Глупо, невежественно, но так. На самом деле это элитная военизированная структура, которая отвечает за национальную безопасность Исламской республики. Решение принято следом за гибелью генерала Сулеймани, помня об этом случае, а также учитывая, что весь мир нашпигован американскими базами и все перевороты — оранжевые и цветные революции — происходят с помощью американцев. Америка и американские войска считаются дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. Поэтому Иран счел очень важным не только какую-то структуру внести в список террористических организаций, но и Минобороны в первую очередь», — пояснил специалист позицию иранских властей.