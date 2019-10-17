СМИ: Эрдоган выбросил панибратское письмо Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выкинул послание, написанное американским лидером Дональдом Трампом. Об этом стало известно BBC News, британский телевещатель ссылается на источники в администрации Анкары. По их данным, Эрдогану категорически не понравилось письмо от главы Белого дома, и он выбросил послание в корзину.

Ранее стало известно, что президент США направил Эрдогану письмо в день начала операции Турции в Сирии. В нем он призвал турецкого лидера «не валять дурака» и «не подводить весь мир».

Как отмечает Утро.ру, в панибратской манере глава Белого дома посоветовал турецкому коллеге «не быть чёртом» и предложил заключить сделку. Пресс-секретарь вашингтонской администрации Стефани Гришам подтвердила подлинность послания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на необычную форму подачи в письме Трампа, сообщают argumenti.ru. «Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров», - заметил представитель Кремля.