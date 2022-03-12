Обмен ударами. Политизированный газ разрушит Европу и Россию
Российский газ, который является политизированным энергоресурсом, Европе заместить нечем. Кроме РФ никакие другие страны не обеспечат столь большие объемы топлива.
Продажа газа всегда была больше политизирована, чем продажа нефти, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
Инициатива Греции по регулированию цены на газ позволили снизить цены на газ на европейском рынке на 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса после саммита ЕС.
«Газ всегда политизирован был, даже в советское время, когда строился первый газопровод, все было примерно также. Газ всегда был политическим оружием в отличие от нефти. До последнего времени, пока не стали вестись разговоры про санкции. Хотя объемы нефти гораздо больше. Видимо, правило о том, что большие деньги любят тишину, здесь работает», - сказал Пикин.
Европе невыгодно вводить какие-либо ограничения на деятельность «Северного потока-1», потому что Россия в таком случае может отказаться от любых поставок, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.
«Есть взаимозависимость, это отрицать глупо. Если мы через трубопроводы не поставляем газ в Европу, тогда мы вынуждены останавливать добычу. Получается, что европейский рынок лишится этого объема и мировой рынок лишится, потому что заместить Россию некем, никто не может увеличить добычу газа в таком же объеме, сколько мы поставляем в Европу. Мы лишимся доходов, европейцы лишатся газа, из которого делают электроэнергию, отопление и многое другое. Польша призывала Германию оставить «Северный поток-1», искали себе выгоду. Но очень быстро этот обмен ударами приведет к тому, что мы прекратим торговать всем», - сделал вывод эксперт.
Ранее Сергей Пикин в беседе с НСН отметил, что запуск «Северного потока – 2» постепенно «усмирит» ценовые рекорды, но возвращения к значениям прошлой зимы ждать не стоит.
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