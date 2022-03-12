Обмен ударами. Политизированный газ разрушит Европу и Россию

Европе невыгодно вводить какие-либо ограничения на деятельность «Северного потока-1», потому что Россия в таком случае может отказаться от любых поставок, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН.

«Есть взаимозависимость, это отрицать глупо. Если мы через трубопроводы не поставляем газ в Европу, тогда мы вынуждены останавливать добычу. Получается, что европейский рынок лишится этого объема и мировой рынок лишится, потому что заместить Россию некем, никто не может увеличить добычу газа в таком же объеме, сколько мы поставляем в Европу. Мы лишимся доходов, европейцы лишатся газа, из которого делают электроэнергию, отопление и многое другое. Польша призывала Германию оставить «Северный поток-1», искали себе выгоду. Но очень быстро этот обмен ударами приведет к тому, что мы прекратим торговать всем», - сделал вывод эксперт.

Ранее Сергей Пикин в беседе с НСН отметил, что запуск «Северного потока – 2» постепенно «усмирит» ценовые рекорды, но возвращения к значениям прошлой зимы ждать не стоит.



