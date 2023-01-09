В Госдуме заявили, что зарубежным брендам будет нелегко вернуться в Россию
Уход иностранных компаний из сферы IT стал самым заметным, однако Россия успешно проводит процесс импортозамещения, отметил в эфире НСН депутат Владимир Гутенев.
Зарубежные бренды, которые будут успешно замещены в России, не должны вновь вернуться на отечественный рынок и наносить ущерб российским производителям, необходимо выработать сбалансированную политику, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в разговоре с НСН.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на российском рынке остались 75,9% иностранных компаний. По его словам, такая статистика говорит о том, что их устраивает деловой климат. Также Володин отметил, что освободившиеся ниши занимают отечественные предприятия, при этом производство одежды выросло на 42%, а выпуск лекарств — на 15%. Владимир Гутенев отметил, что ушедшие компании неизбежно захотят вернуться на отечественный рынок.
«По мере безрезультативности санкционного давления и успехов спецоперации зазоры допустимых отходов от санкций будут увеличиваться, и целый ряд компаний будут высказывать желание вернуться. Здесь очень важно выработать осознанную политику, которая не давала бы зарубежным брендам, которые будут успешно замещены, вновь вернуться на наш рынок, нанося ущерб отечественным производителям. Поэтому сбалансированная политика по возможному возврату в части брендов на российский рынок – это одна из задач нашего профильного комитета», – сказал Гутенев.
Он отметил, что самым заметным стал уход иностранных компаний из сферы IT и программного обеспечения. При этом депутат указал, что процент ушедших компаний не оправдал ожидания тех стран, которые рассчитывали нанести серьезный ущерб экономике России.
«Достаточно много иностранных компаний ушло из сферы программного обеспечения и IT. То, что Вячеслав Викторович обозначил в виде процента ушедших компаний, действительно, близко к тому медианному экспертному мнению, которое в конце года заявлялось. Те, кто предполагал с помощью санкционного давления нанести серьезный ущерб нашей экономике, рассчитывали совсем на другие цифры. Даже уход четверти компаний, который произошел, носит временный и вынужденный характер. Значительные усилия, которые эти компании тратили, чтобы прийти на российский рынок и закрепиться, сопровождались большими затратами. То, что российский рынок весьма премиален, емкий и высокомаржинальный для зарубежных компаний, делает его весьма привлекательным», – сказал собеседник НСН.
Кроме того, Гутенев рассказал, что процесс импортозамещения успешно идет в области разработки софта. По словам депутата, значительные средства были выделены и на производство электронной компонентной базы.
«Последние годы у нас весьма остро стояла проблема по разработке отечественного программного обеспечения и системы автоматизированного проектирования. Но еще до ухода этих компаний по поручению (премьер-министра РФ) Михаила Мишустина вице-премьер Чернышенко формировал специальные экспертные рабочие группы. Также была проведена работа с крупнейшими госкорпорациями, где были распределены наиболее критические направления в области разработки софта. По моей информации, весьма успешно идет процесс импортозамещения. Также значительные бюджетные средства в рамках утверждения федерального бюджета на ближайшую трехлетку были выделены в области производства электронной компонентной базы. В силу нашей ментальности нам было необходимо именно такое стечение обстоятельств. Как говорят: иногда шаг вперед – это пинок в зад», – добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось решить задачи в импортозамещении по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- СМИ: Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы в начале февраля
- «Опасная злодейка»: Принц Гарри охарактеризовал супругу Карла III
- Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений ТОФ на угледарском направлении
- Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
- В Греции назвали ЕС рассадником коррупции и скандалов
- Власти Бразилии заявили о завершении протестов в столице
- СМИ: Киев рассчитывает на ввод польских войск на территорию Украины
- Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства
- Минсельхоз объявил о рекордном урожае плодов и ягод в РФ
- Предпринимателя Зимина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru