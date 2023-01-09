В Госдуме заявили, что зарубежным брендам будет нелегко вернуться в Россию

Он отметил, что самым заметным стал уход иностранных компаний из сферы IT и программного обеспечения. При этом депутат указал, что процент ушедших компаний не оправдал ожидания тех стран, которые рассчитывали нанести серьезный ущерб экономике России.

«Достаточно много иностранных компаний ушло из сферы программного обеспечения и IT. То, что Вячеслав Викторович обозначил в виде процента ушедших компаний, действительно, близко к тому медианному экспертному мнению, которое в конце года заявлялось. Те, кто предполагал с помощью санкционного давления нанести серьезный ущерб нашей экономике, рассчитывали совсем на другие цифры. Даже уход четверти компаний, который произошел, носит временный и вынужденный характер. Значительные усилия, которые эти компании тратили, чтобы прийти на российский рынок и закрепиться, сопровождались большими затратами. То, что российский рынок весьма премиален, емкий и высокомаржинальный для зарубежных компаний, делает его весьма привлекательным», – сказал собеседник НСН.

Кроме того, Гутенев рассказал, что процесс импортозамещения успешно идет в области разработки софта. По словам депутата, значительные средства были выделены и на производство электронной компонентной базы.