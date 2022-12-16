СМИ: Российским компаниям предложили разрешить использовать нелицензионные программы
Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в России использовать программное обеспечение с истекшей лицензией. Об этом пишут Известия.
Речь идет о создании законопроекта, вводящего мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кто не может продлить лицензии на программы из-за отказа зарубежных разработчиков. В письме института отмечается, что иностранные поставщики не продлевают лицензии отечественных компаний и прекращают обслуживание программных продуктов.
Ретейлеры стремятся перейти на российские решения, разрабатывают свои продукты, однако адаптация требует времени.Отмечается, что 70% компаний в РФ испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода ряда поставщиков импортного ПО.
Юристы напоминают, что за использование нелицензионных программ предусмотрены большие штрафы и лишение свободы до шести лет. Взлом ПО также предполагает уголовную ответственность — до семи лет заключения. Эксперты подчеркивают, что в текущих условиях логично было бы ослабить регулирование в этой сфере, если собственник ПО пользуется своими правами для причинения вреда без достаточных законных или рыночных оснований.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- В США заявили, что украинцы не смогут использовать ЗРК Patriot минимум полгода
- Московский зимний музыкальный фестиваль пройдёт в «Зарядье»
- В Китае заявили, что пределом отношений с Россией являются поставки оружия
- Аксенов назвал лицемерной и позорной резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму
- Twitter заблокировал аккаунты нескольких писавших о Маске журналистов
- Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева
- Медведев: НАТО де-факто объявила России гибридную войну
- Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» мешает миротворцам ООН в Африке
- Вертолет Ми-8 разбился в Бурятии, погибли три человека. Видео
- СМИ: Российским компаниям предложили разрешить использовать нелицензионные программы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru