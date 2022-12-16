СМИ: Российским компаниям предложили разрешить использовать нелицензионные программы

Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в России использовать программное обеспечение с истекшей лицензией. Об этом пишут Известия.

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Речь идет о создании законопроекта, вводящего мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кто не может продлить лицензии на программы из-за отказа зарубежных разработчиков. В письме института отмечается, что иностранные поставщики не продлевают лицензии отечественных компаний и прекращают обслуживание программных продуктов.

Ретейлеры стремятся перейти на российские решения, разрабатывают свои продукты, однако адаптация требует времени.Отмечается, что 70% компаний в РФ испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода ряда поставщиков импортного ПО.

Юристы напоминают, что за использование нелицензионных программ предусмотрены большие штрафы и лишение свободы до шести лет. Взлом ПО также предполагает уголовную ответственность — до семи лет заключения. Эксперты подчеркивают, что в текущих условиях логично было бы ослабить регулирование в этой сфере, если собственник ПО пользуется своими правами для причинения вреда без достаточных законных или рыночных оснований.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:программное обеспечениеБизнесРоссия
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