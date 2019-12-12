Куда приведут бизнес новые штрафы
Эксперты в эфире НСН комментируют повышение налоговой нагрузки для предпринимателей.
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз. Эти предложения обозначены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Известия». Издание пишет, что текст документа отправлен на согласование в одно из ведомств за подписью замминистра юстиции Дениса Новака, который просит дать ответ «в возможно короткий срок».
Так, за невыполнение предписания контролирующего органа, согласно обновленному КоАП, предусматривается штраф 5-7 тысяч рублей для физических лиц (ранее — 300-500 рублей), 50-70 тысяч рублей для должностных лиц (ранее — 1-2 тысячи рублей) и 25-40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей (для них штрафы за такие нарушения не были установлены). Для юридических лиц штрафы предлагают увеличить с 10-20 тысяч рублей до 200-500 тысяч.
О предложении Минэкономразвития увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес почти на 5%. стало известно в октябре. Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН назвал предложение Минэкономразвития подрывающим нацпроекты.
«Решение более чем странное. Последний раз такой резкий скачок был в 2015 году, когда тоже произошло резкое повышение. Дальше все подчинились требованию президента не увеличивать налоговую нагрузку. И это требование остается в силе, и об этом не раз говорилось. И вдруг появляется такая инициатива, которая абсолютно не вписывается в то, что декларируется руководством страны, абсолютно не соответствует целям, которые заложены в нацпроекте по развитию малого и среднего предпринимательства», - заявил он.
В недавнем исследовании Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research отмечается, что значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) в России снизилось до 50,9 пункта, что фактически означает стагнацию роста в этом сегменте. В первом и втором кварталах 2019 года этот показатель составлял 52 пункта.
За 2018 год в России закрылось в два раза больше бизнесов, чем открылось. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, в прошлом году было открыто более 290 тысяч компаний, при этом свою деятельность прекратили свыше 600 тысяч предприятий. Таким образом, число закрывшихся в России за прошедший год компаний превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал суровой реальностью банкротство большей части малого бизнеса.
«Такая волна банкротств индивидуальных предпринимателей указывает на то, что выживать им в российской экономике очень непросто. Если некоторое их количество добивается успеха и идет в рост, то большое количество терпит фиаско. На это указывают не только экономические условия – у нас очень слабый экономический рост, недостаточная потребительская способность граждан, они достаточно бедны, их доходы просели. Дело в том, что всегда в экономике малые предприятия больше разоряются, чем выживают. Люди не знают этого, но конкуренция в этом сегменте наиболее сильная. Если мы не видим большого количества банкротств крупных предприятий, банков и монополий, то малые предприятия прогорают очень легко», - отметил он.
Собеседник НСН обратил внимание на сложности, с которыми мелкие предприниматели вынуждены сталкиваться в своей работе. Высокая конкуренция и отсутствие поддержки со стороны государства не прибавляют шансов на успех малому бизнесу.
«Государство, поощряя создание малых предприятий, обучая людей из регионов, при этом не создает рыночных условий хотя бы для того, чтобы уменьшить объем предприятий, которые прогорают. Есть либеральный миф о том, что малые предприятие – хребтовые для экономики и общества. Что они должны процветать. На самом деле в истории большая часть малых предприятий разорялось. И это не останавливало тех, кто создавал новые предприятия. Некоторые из них выигрывали в этой борьбе, они росли и занимали новые ниши на рынке. Никто из малых предприятий не хотел бы, чтобы его бизнес не развивался и оставался маленьким. Он хотел бы, чтобы его бизнес вырос. А рост одного предприятия связан со многими неудачами других предприятий. Это закон бизнеса», - заключил он.
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