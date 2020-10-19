Правительство РФ выделило ещё 35 млрд рублей на поддержку безработных
Премьер-минстр России Михаил Мишустин дополнительно выделил более 35 млрд рублей на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение уже подписано.
На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что все, кто остался без работы, должны вовремя и регулярно получать положенные выплаты.
«Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать. И конечно, мы продолжим делать всё необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась», - заявил Мишустин.
Председатель правительства напомнил, что государство продолжает поддерживать людей, потерявших работу, в том числе - из-за распространения коронавируса. В частности, назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей, был увеличен размер других пособий - на различные соцвыплаты в бюджете на 2020 год предусмотрено свыше 165 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Жириновский призвал мир осудить президентские выборы в США
- Британский офицер уволен после того, как пьяным командовал выгрузкой 16 ядерных ракет Trident
- Ученые заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавируса
- Правительство РФ выделило ещё 35 млрд рублей на поддержку безработных
- Собянин: Еще два резервных госпиталя откроются в АТЦ «Москва» и на ВДНХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru