Правительство РФ выделило ещё 35 млрд рублей на поддержку безработных

Премьер-минстр России Михаил Мишустин дополнительно выделил более 35 млрд рублей на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение уже подписано.

На оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что все, кто остался без работы, должны вовремя и регулярно получать положенные выплаты.

«Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать. И конечно, мы продолжим делать всё необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась», - заявил Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что государство продолжает поддерживать людей, потерявших работу, в том числе - из-за распространения коронавируса. В частности, назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей, был увеличен размер других пособий - на различные соцвыплаты в бюджете на 2020 год предусмотрено свыше 165 млрд рублей.