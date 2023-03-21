Шри-Ланка получит $7 млрд по программе МВФ

Шри-Ланка получит около $7 млрд по программе Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил президент страны Ранил Викрамасингхе.

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«Исполнительный совет МВФ одобрил программу, которая позволяет нам получить доступ к финансированию в размере до $7 млрд», — цитирует политика ТАСС.

Средства предоставят сам фонд и международные финансовые институты, пишет RT.

Викрамасингхе подчеркнул, что программа позволит стабилизировать экономику Шри-Ланки и создать «инклюзивную и процветающую страну».

Ранее стало известно, что МВФ в ближайшие дни может объявить о многолетней программе кредитования Украины на $15,6 млрд, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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