Во Внуково рассказали о проблемах при посадке самолета SSJ

Между тем, накануне СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что во Внукове совершил экстренную посадку спецборт Sukhoi Superjet после срабатывания датчика неисправности стойки шасси. Сообщалось также, что на борту мог быть глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Рейс следовал в Москву из Берлина.

16 января сообщалось, что в «Домодедово» Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу. За время коммерческой эксплуатации «Суперджетов» произошел целый ряд авиаинцидентов с воздушными судами этого типа.

