Во Внуково рассказали о проблемах при посадке самолета SSJ
В столичном аэропорту «Внуково» сообщили об инциденте, который произошел во вторник, 18 февраля, при посадке самолета. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что в 21:40 был объявлен код «синий» из-за того, что командир воздушного судна доложил о «неустойчивой работе одного из датчиков». Через 35 минут воздушное судно благополучно приземлилось, все пассажиры самостоятельно смогли покинуть салон. Помощь специальных и спасательных служб не потребовалась. В пресс-службе не уточнили, о каком именно самолете идет речь, передает РИА Новости.
Между тем, накануне СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что во Внукове совершил экстренную посадку спецборт Sukhoi Superjet после срабатывания датчика неисправности стойки шасси. Сообщалось также, что на борту мог быть глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Рейс следовал в Москву из Берлина.
16 января сообщалось, что в «Домодедово» Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу. За время коммерческой эксплуатации «Суперджетов» произошел целый ряд авиаинцидентов с воздушными судами этого типа.
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