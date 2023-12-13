«Виноваты петухи»: группа «Ленинград» выпустила песню о подорожании яиц

Клип снят в минималистичной манере без декораций и фонового видеоряда. Песня длится чуть больше двух минут.

Исполнительница предстала перед зрителями в шапочке с красным хохолком. В конце клипа камера демонстрирует штаны оператора.

«В том, что исчезают яйца, виноваты петухи!» - поет вокалистка.

Певица уточняет, что не винит в дефиците Минюст.

По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 46,2%. Ведомство отметило, что за прошедшую неделю они прибавили в цене 4,6%, сообщает «Радиоточка НСН».

