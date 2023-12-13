«Виноваты петухи»: группа «Ленинград» выпустила песню о подорожании яиц
Группа «Ленинград» опубликовала в своем YouTube-канале клип «За грехи». Исполненная вокалисткой коллектива Зоей Цимес песня посвящена злободневной теме — резкому подорожанию яиц.
Клип снят в минималистичной манере без декораций и фонового видеоряда. Песня длится чуть больше двух минут.
Исполнительница предстала перед зрителями в шапочке с красным хохолком. В конце клипа камера демонстрирует штаны оператора.
«В том, что исчезают яйца, виноваты петухи!» - поет вокалистка.
Певица уточняет, что не винит в дефиците Минюст.
По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 46,2%. Ведомство отметило, что за прошедшую неделю они прибавили в цене 4,6%, сообщает «Радиоточка НСН».
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- «Виноваты петухи»: группа «Ленинград» выпустила песню о подорожании яиц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru