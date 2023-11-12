Рыбный день. Рыба в России вырастет в цене из-за повышения налога на топливо
Рестораны в России могут повысить цену на рыбные блюда, а сама рыба подорожает из-за повышения налога на вывоз топлива из РФ. Чтобы минимизировать расходы, нужно заниматься разведением благородных видов рыб.
Решение о повышении налога на вывоз топлива из РФ повлияет на рыболовную отрасль, предупредили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Об этом пишет РИА Новости.
Принятая правительством мера сделала заправку рыболовных судов значительно дороже. В ВАРПЭ уточнили, что доля топлива в себестоимости рыбы выросла с 30% до 44%, а общие расходы увеличились на 26%.
Сейчас у ресторанов проблемы, ведь растет цена на рыбу, значит, надо повышать цены в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
«Цена на рыбу продолжает расти. К сожалению, российские рестораны находятся в большой зависимости от привозной рыбы, хотя у нас есть своя дикая рыба, которая по качеству не только ничуть не хуже импортной, но и даже лучше. Да, суши и роллы с рыбой подорожают на 10-15%. Значит, надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растет зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу. Ресторанам придется поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности», - сказал собеседник НСН.
По словам Сергея Миронова, отечественные рестораны интересуют чавыча, кижуч и нерка. Однако, указал Миронов, лучшую часть этой рыбы продают за рубеж, а в России она остается в небольших количествах.
«Рестораны интересуют всего три вида рыбы: чавыча – это лучший лосось в мире, кижуч и нерка. Ловится все это на Камчатке, Дальнем Востоке. Но сложности в том, что мы лучшую часть этой рыбы продаем, у нас экспортная выручка. В стране она остается в небольших количествах. В страну идет в неограниченном количестве другой лосось – горбуша – который не очень нужен ресторанам. Для магазинов она годится, для ресторанов не очень. В ресторанах «Мясо&Рыба» с 2014 года только российская рыба, по-другому бы не получилось», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее председатель рыбного союза Александр Панин в интервью НСН заявил, что красная икра в России может подешеветь только после Нового года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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