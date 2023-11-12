Рыбный день. Рыба в России вырастет в цене из-за повышения налога на топливо

Принятая правительством мера сделала заправку рыболовных судов значительно дороже. В ВАРПЭ уточнили, что доля топлива в себестоимости рыбы выросла с 30% до 44%, а общие расходы увеличились на 26%.

Сейчас у ресторанов проблемы, ведь растет цена на рыбу, значит, надо повышать цены в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Цена на рыбу продолжает расти. К сожалению, российские рестораны находятся в большой зависимости от привозной рыбы, хотя у нас есть своя дикая рыба, которая по качеству не только ничуть не хуже импортной, но и даже лучше. Да, суши и роллы с рыбой подорожают на 10-15%. Значит, надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растет зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу. Ресторанам придется поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности», - сказал собеседник НСН.