Рыбный день. Рыба в России вырастет в цене из-за повышения налога на топливо

Рестораны в России могут повысить цену на рыбные блюда, а сама рыба подорожает из-за повышения налога на вывоз топлива из РФ. Чтобы минимизировать расходы, нужно заниматься разведением благородных видов рыб.

Решение о повышении налога на вывоз топлива из РФ повлияет на рыболовную отрасль, предупредили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Об этом пишет РИА Новости.

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Принятая правительством мера сделала заправку рыболовных судов значительно дороже. В ВАРПЭ уточнили, что доля топлива в себестоимости рыбы выросла с 30% до 44%, а общие расходы увеличились на 26%.

Сейчас у ресторанов проблемы, ведь растет цена на рыбу, значит, надо повышать цены в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Цена на рыбу продолжает расти. К сожалению, российские рестораны находятся в большой зависимости от привозной рыбы, хотя у нас есть своя дикая рыба, которая по качеству не только ничуть не хуже импортной, но и даже лучше. Да, суши и роллы с рыбой подорожают на 10-15%. Значит, надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растет зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу. Ресторанам придется поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности», - сказал собеседник НСН.
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По словам Сергея Миронова, отечественные рестораны интересуют чавыча, кижуч и нерка. Однако, указал Миронов, лучшую часть этой рыбы продают за рубеж, а в России она остается в небольших количествах.

«Рестораны интересуют всего три вида рыбы: чавыча – это лучший лосось в мире, кижуч и нерка. Ловится все это на Камчатке, Дальнем Востоке. Но сложности в том, что мы лучшую часть этой рыбы продаем, у нас экспортная выручка. В стране она остается в небольших количествах. В страну идет в неограниченном количестве другой лосось – горбуша – который не очень нужен ресторанам. Для магазинов она годится, для ресторанов не очень. В ресторанах «Мясо&Рыба» с 2014 года только российская рыба, по-другому бы не получилось», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее председатель рыбного союза Александр Панин в интервью НСН заявил, что красная икра в России может подешеветь только после Нового года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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