«Помогут белорусы»: В России ищут варианты, как покрыть дефицит зимнего дизтоплива

Производство зимнего дизельного топлива в этом году вырастет на 3,5 миллиона тонн, но и это не покроет дефицит, сказал НСН аналитик топливного рыка Евгений Аркуша.

В России запущены дополнительные мощности по производству зимнего дизельного топлива. Ожидается, что рост по году составит 3,5 миллионов тонн, но и это не покроет дефицит. Ведутся переговоры о дополнительных поставках дизтоплива с белорусскими партнерами, заявил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН заявил, что «в силу понятных причин» потребность в зимнем дизельном топливе возросла и «его сильно не хватает». Однако существуют и другие факторы, которые оказывают негативное влияние на производство дизеля. Аркуша заявил, что проблемы с зимним дизелем были всегда, но в этом году увеличены объемы его производства.

«С зимним дизельным топливом у нас проблемы возникают всегда из-за того, что производство этих сортов не обеспечивает потребность рынка. Учитывая, что сейчас происходит на Украине, наверно, растет его потребление. Раньше, если можно так выразиться, спасали различные виды средних дистиллятов, которые с определенными добавками использовались вместо зимних сортов. Это не совсем законно, но рынок был насыщен. В этом году все средние дистилляты ушли на экспорт, а заменить их, как выяснилось, невозможно. По сравнению с прошлым годом вырастут объемы потребления зимнего дизельного топлива. В тоже время обещают, что рост производства по году составит 3,5 миллиона тонн. Это существенные цифры. Запущены дополнительные мощности, к примеру, «Танеко» (входит в группу компаний «Татнефть», прим. НСН) будет производить дополнительно по 100-110 тысяч тонн зимнего дизеля. Вопрос лишь в том, а сколько надо? Никто не знает долю средних дистиллятов, назывались разные цифры – от 30 до 50%», - сказал Аркуша.

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Собеседник «Радиоточки НСН» указал и еще на одну проблему – «серый» экспорт. Дизельное топливо, по словам Аркуши, выкупают на внутреннем рынке для последующей перепродажи в третьи страны. Сейчас власти думают над механизмами борьбы с такой торговлей.

«У нас, к сожалению, большой «серый» экспорт. На продажу уходит топливо, купленное на внутреннем рынке: либо на бирже, либо мелким оптом. Самое главное, что за это топливо, поставленное на внутренний рынок, а затем ушедшее на экспорт, выплачивается демпфер (разница между внутренними и экспортными ценами, - прим. НСН), что в общем-то неправильно, ведь его выплачивает государство для того, чтобы топливо оставалось на внутреннем рынке. Этот вопрос поднимается уже около трех месяцев и в ФАС, и в Минэнерго. Насколько я понимаю, сейчас прорабатываются механизмы по запрету «серого» экспорта. Думаю, что до начала холодов эта ситуация будет решена и облегчит задачу насыщения зимним дизелем внутренний рынок. Честно говоря, мы рассчитываем на помощь и белорусских коллег, идут переговоры», - отметил Аркуша.

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Основными потребителями дизельного топлива, по словам Аркуши, являются автомобилисты, занимающееся магистральными перевозками, промышленные предприятия, РЖД, угольные шахты. При этом будущее цен на дизель неизвестно.

«Сегодня в рознице дизельное топливо уже дороже, чем бензин. Надо закрывать экспорт зимнего дизеля и, повторюсь, просить белорусских коллег, оказать помощь», - резюмировал Аркуша.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в эфире НСН предложил использовать опыт Ирана и продавать топливо иностранным перевозчикам внутри страны дороже.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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