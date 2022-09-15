«Помогут белорусы»: В России ищут варианты, как покрыть дефицит зимнего дизтоплива

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН заявил, что «в силу понятных причин» потребность в зимнем дизельном топливе возросла и «его сильно не хватает». Однако существуют и другие факторы, которые оказывают негативное влияние на производство дизеля. Аркуша заявил, что проблемы с зимним дизелем были всегда, но в этом году увеличены объемы его производства.

«С зимним дизельным топливом у нас проблемы возникают всегда из-за того, что производство этих сортов не обеспечивает потребность рынка. Учитывая, что сейчас происходит на Украине, наверно, растет его потребление. Раньше, если можно так выразиться, спасали различные виды средних дистиллятов, которые с определенными добавками использовались вместо зимних сортов. Это не совсем законно, но рынок был насыщен. В этом году все средние дистилляты ушли на экспорт, а заменить их, как выяснилось, невозможно. По сравнению с прошлым годом вырастут объемы потребления зимнего дизельного топлива. В тоже время обещают, что рост производства по году составит 3,5 миллиона тонн. Это существенные цифры. Запущены дополнительные мощности, к примеру, «Танеко» (входит в группу компаний «Татнефть», прим. НСН) будет производить дополнительно по 100-110 тысяч тонн зимнего дизеля. Вопрос лишь в том, а сколько надо? Никто не знает долю средних дистиллятов, назывались разные цифры – от 30 до 50%», - сказал Аркуша.