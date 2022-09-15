«Рынок оголен»: В России возникли проблемы с зимним дизельным топливом

Собеседник «Радиоточки НСН» указал на то, что в стране возник дефицит зимнего дизельного топлива. Рынок, по его словам, оголен в силу известных причин.

«Сложная ситуация с зимним дизельным топливом. Его сильно не хватает, цены заоблачные. Раньше дополнительный объем появлялся благодаря блендингу, когда в межсезонье дизельное топливо смешивали с керосином и получался товарный продукт. Затем Минфин пересмотрел политику акцизного регулирования, если раньше дополнительная уплата акцизов не возникала в случае смешения, то сейчас она есть. Это сделало процесс блендинга экономически нецелесообразным. Объемы производства дизельного топлива у нас в стране малы, и он дефицитен, а сейчас, в силу понятных причин, потребность в нем возросла, создаются запасы. Рынок оголяется. Скорее всего по зимнему дизельному топливу операторы будут терпеть убытки. Думаю, эту проблему преодолеем», - отметил Баженов.

Розничный рынок, по его словам, не ожидает резкого взлета цен на этот вид топлива, потому что его стоимость регулирует государство.

«На рознице это не отразится, нельзя забывать, что цены у нас регулируются государством. По итогам года мы увидим темпы ниже инфляции», - считает Баженов.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в эфире НСН предложил использовать опыт Ирана и продавать топливо иностранным перевозчикам внутри страны дороже.

