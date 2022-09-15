«Рынок оголен»: В России возникли проблемы с зимним дизельным топливом
Потребность в зимнем дизельном топливе сильно возросла, его не хватает, а цены заоблачные, сказал НСН аналитик топливного рынка Павел Баженов.
В России возник дефицит зимнего дизельного топлива. Объемы его производства в стране очень малы, а пересмотр Минфином акцизного регулирования сделал процесс его производства нецелесообразным, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Росстат сообщил, что средние розничные цены на бензин за период с 6 по 12 сентября выросли на 1 копейку - до 50,73 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 2 копейки - до 54,76 рубля за литр. Баженов отметил, что ситуация с бензином в стране стабильная, а проблемы возникли с зимним дизельным топливом, которое стало невыгодно производить.
«В этом году цены ниже инфляции, потому что было благоприятная оптовая конъюнктура, а сейчас рынок возвращается на круги своя. Опт демонстрировал рост, а сейчас идет определенная стабилизация, если мы говорим про бензин. С ним ситуация стабильная и розничные операторы работают с маржинальностью», - сказал Баженов.
Собеседник «Радиоточки НСН» указал на то, что в стране возник дефицит зимнего дизельного топлива. Рынок, по его словам, оголен в силу известных причин.
«Сложная ситуация с зимним дизельным топливом. Его сильно не хватает, цены заоблачные. Раньше дополнительный объем появлялся благодаря блендингу, когда в межсезонье дизельное топливо смешивали с керосином и получался товарный продукт. Затем Минфин пересмотрел политику акцизного регулирования, если раньше дополнительная уплата акцизов не возникала в случае смешения, то сейчас она есть. Это сделало процесс блендинга экономически нецелесообразным. Объемы производства дизельного топлива у нас в стране малы, и он дефицитен, а сейчас, в силу понятных причин, потребность в нем возросла, создаются запасы. Рынок оголяется. Скорее всего по зимнему дизельному топливу операторы будут терпеть убытки. Думаю, эту проблему преодолеем», - отметил Баженов.
Розничный рынок, по его словам, не ожидает резкого взлета цен на этот вид топлива, потому что его стоимость регулирует государство.
«На рознице это не отразится, нельзя забывать, что цены у нас регулируются государством. По итогам года мы увидим темпы ниже инфляции», - считает Баженов.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в эфире НСН предложил использовать опыт Ирана и продавать топливо иностранным перевозчикам внутри страны дороже.
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