В «Нафтогазе» рассказали о снижении суточного объема транзита газа через Украину

«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в этом году - 40», — рассказал глава государственной компании, добавив, что суточные объемы транзита упали почти вдвое.

В январе «Оператор газотранспортной системы Украины» сообщал о снижении объемов прокачки российского газа в сутки с почти 180 млн в конце декабря до 130 млн кубометров в сутки в начале января.

