В «Нафтогазе» рассказали о снижении суточного объема транзита газа через Украину
Объемы прокачки газа через территорию Украины с начала нынешнего года снизились со 180 млн кубометров в сутки до менее 100 млн кубометров. Об этом сообщил председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».
«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в этом году - 40», — рассказал глава государственной компании, добавив, что суточные объемы транзита упали почти вдвое.
В январе «Оператор газотранспортной системы Украины» сообщал о снижении объемов прокачки российского газа в сутки с почти 180 млн в конце декабря до 130 млн кубометров в сутки в начале января.
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