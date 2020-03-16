На борьбу с коронавирусом в России выделено 300 млрд рублей

На меры по поддержке отраслей экономики и граждан в рамках борьбы в коронавирусом Россия потратит до 300 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пот его словам, такое решение принято правительством, сообщает РЕН ТВ.

По словам Мишустина, будет увеличен объем предоставляемых гарантий.

Глава правительства возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-19. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина, сообщает RT.