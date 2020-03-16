На борьбу с коронавирусом в России выделено 300 млрд рублей
На меры по поддержке отраслей экономики и граждан в рамках борьбы в коронавирусом Россия потратит до 300 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пот его словам, такое решение принято правительством, сообщает РЕН ТВ.
По словам Мишустина, будет увеличен объем предоставляемых гарантий.
Глава правительства возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-19. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина, сообщает RT.
Отмечается, что в совет вошли глава ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Правительство РФ не предложило практически никакой поддержки населению в связи с угрозой распространения коронавируса, заявил в эфире НСН экономист Никита Кричевский.
«В правительственном плане мы не увидели практически никаких мер поддержки потребительского спроса, покупательной способности населения, да и просто людей! Где предложение об увеличении МРОТ? Это могло бы оперативно добавить немножко денег бюджетникам. Где вопрос о налоговых и процентных каникулах для людей, а не для бизнеса? Это так же добавило бы людям денег, которые отнесли бы их в магазины. Где обещанное к 16 марта облегчение условий рефинансирования ипотеки, снижение ставок по ипотеке? Сегодня, наоборот, мы видим повышение этих ставок», - сказал экономист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В пресс-центре НСН обсуждают влияние кризиса на экономику РФ
- Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта
- Политолог: Закрытие границы России и Белоруссии не повлияет на отношения двух стран
- Рубль продолжает падать
- Россия борется с разведкораблями НАТО у Крыма с помощью РЭБ