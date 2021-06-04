Меньше «плохих» рук и «полусерых» схем. Рестораторы об отмене НДС для общепита
Представители ресторанного бизнеса высказались об отмене НДС для предприятий общепита и рассказали, приведет ли это к снижению цен для потребителя.
Президент России Владимир Путин заявил о запуске с 2022 года пилотного проекта, по которому предприятия общепита, будут освобождены от уплаты НДС, если выручка не превышает двух миллиардов рублей.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» расценил эту меру как положительную и рассказал, что это итог четырехлетней работы с правительством.
«Мы объясняли, доказывали, что нужна смена экономической модели, которая есть сегодня. Надо дать возможность развиваться предприятиям питания, ведь мы создаем рабочие места, развиваем туризм. Та экономическая модель, которая была, не дает развиваться компаниям, и они вынуждены дробиться и использовать те схемы налогообложения, которые трактуются налоговой службой как уход от налогов. А дальше к тебе предъявляются претензии, твой бизнес рушится, и на этом все заканчивается», - пояснил Бухаров.
Президент Федерации рестораторов и отельеров объяснил, что при существующей системе налогообложения НДС на используемые в ресторанах продукты сельского хозяйства из России ложится на потребителя, который стал предпочитать ресторанам магазины.
«Доктрина продовольственной безопасности говорит о физической и экономической доступности продуктов. Из-за льгот, которые были приняты для сельского хозяйства в период кризиса, мы смогли достичь того, что у нас есть наши собственные продукты, которые мы используем, в том числе, и в предприятиях общественного питания. Но на эти продукты входящего НДС нет, поэтому НДС становится налогом продаж, а это все ложится на потребителя, а потребитель с его доходами на сегодня в последнюю очередь пойдет в ресторан, и покупает продукты в магазинах. Теперь ситуация должна измениться. Пока это будет экспериментом, но он должен показать, как это важно для предприятий питания», - добавил он.
При этом Бухаров отметил, что цены в ресторанах после этого решения не понизятся, но это поможет «обелению» бизнеса, ведь сейчас часть предприятий общепита находится в ситуации, когда они «серые» или «полусерые». Также он отметил, что многие коллеги его сомневались в данном проекте и даже высказывались против него.
«Будем надеяться, что это будет долгосрочная история. Сложно работать, когда правила меняются каждый год», - отметил Бухаров.
В свою очередь, вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кому выгодна нынешняя инициатива по отмене НДС.
«Цифра два миллиарда очень большая и она была в большей степени пролоббирована сетевыми организациями, потому что иметь два миллиарда на одном ресторане это недостижимая величина для многих в данной отрасли. Поэтому это больше касается крупных игроков, которые были вынуждены путем дробления, замысловатых историй, связанных с процентами, франшизами, они были вынуждены искать варианты, чтобы выйти из этой эндээсной истории. Потому что потребителями являлись не обычные люди, которым НДС не возмещался. Этот шаг по-настоящему позитивен, потому что теперь люди будут строить большие сети, им не будет нужно тратить время на создание схем. Теперь можно спокойно работать», - заявил ресторатор.
Колесников заявил, что хотел бы, чтобы этот режим отмены НДС перенесен на другие отрасли сферы услуг. Также он считает, что система налогообложения должна быть разной у промышленных предприятий и, например, предприятий питания. При этом он подчеркнул, что проект по отмене НДС для предприятий общественного питания скажется не на цене, а на качестве ресторанных услуг.
«Бизнес интересуют две вещи: безопасность и прибыльность. На самом деле, если эти деньги пойдут не на падение цен, а на прибыль, то предприниматели смогут работать на улучшение качества, создание красивых хороших точек. В конечном счете, лучше не платить налоги, а совершенствовать продукт. Я надеюсь, что это скажется и на понижении цен, но пускай это будет не про цены, а про улучшение. Потому что когда предпринимателям приходится экономить, они экономят на зарплатах, это ухудшает качество, потому что туда приходят люди «с плохими руками», они экономят на продуктах, которые становятся все хуже. Поэтому я думаю, что это скажется на улучшении качества продукта. А это скажется и на конечном потребителе», - считает Колесников.
А ресторатор Антон Табаков отказался комментировать Telegram-каналу «Радиоточка НСН» решение о запуске пилотного проекта по отмене НДС для предприятий общепита, пояснив, что это «не так очевидно» и предложил дать комментарий, после того, как «это отменится».
«Если это декларируют, то это надо делать, а не говорить. Вот и все. Очень много слов и мало действий. Я бы подождал, пока проект будет запущен, иначе получается, что мы фантазируем немножко», - отметил Табаков.
Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил предложения по поддержке малого бизнеса.
В частности он предложил с 2022 года освободить от НДС предприятия общественного питания, если их выручка не превышает 2 миллиарда рублей. По словам президента, проект сначала надо запустить в пилотном режиме. Глава государства отметил, что за общепитом сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%, даже если численность персонала, занятого компанией, вырастет до 1500 человек. Сейчас такой порог составляет 250 человек, заявил Путин.
«Посмотрим, какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний. Что касается обеления, то здесь, думаю, что заинтересованным лицам все понятно, о чем речь: все чеки через кассу, наем работников «в белую» и закупка товаров тоже «в белую» — через кассу», — заявил президент.
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