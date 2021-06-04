Меньше «плохих» рук и «полусерых» схем. Рестораторы об отмене НДС для общепита

Президент Федерации рестораторов и отельеров объяснил, что при существующей системе налогообложения НДС на используемые в ресторанах продукты сельского хозяйства из России ложится на потребителя, который стал предпочитать ресторанам магазины.

«Доктрина продовольственной безопасности говорит о физической и экономической доступности продуктов. Из-за льгот, которые были приняты для сельского хозяйства в период кризиса, мы смогли достичь того, что у нас есть наши собственные продукты, которые мы используем, в том числе, и в предприятиях общественного питания. Но на эти продукты входящего НДС нет, поэтому НДС становится налогом продаж, а это все ложится на потребителя, а потребитель с его доходами на сегодня в последнюю очередь пойдет в ресторан, и покупает продукты в магазинах. Теперь ситуация должна измениться. Пока это будет экспериментом, но он должен показать, как это важно для предприятий питания», - добавил он.

При этом Бухаров отметил, что цены в ресторанах после этого решения не понизятся, но это поможет «обелению» бизнеса, ведь сейчас часть предприятий общепита находится в ситуации, когда они «серые» или «полусерые». Также он отметил, что многие коллеги его сомневались в данном проекте и даже высказывались против него.

«Будем надеяться, что это будет долгосрочная история. Сложно работать, когда правила меняются каждый год», - отметил Бухаров.

В свою очередь, вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кому выгодна нынешняя инициатива по отмене НДС.

«Цифра два миллиарда очень большая и она была в большей степени пролоббирована сетевыми организациями, потому что иметь два миллиарда на одном ресторане это недостижимая величина для многих в данной отрасли. Поэтому это больше касается крупных игроков, которые были вынуждены путем дробления, замысловатых историй, связанных с процентами, франшизами, они были вынуждены искать варианты, чтобы выйти из этой эндээсной истории. Потому что потребителями являлись не обычные люди, которым НДС не возмещался. Этот шаг по-настоящему позитивен, потому что теперь люди будут строить большие сети, им не будет нужно тратить время на создание схем. Теперь можно спокойно работать», - заявил ресторатор.