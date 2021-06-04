Путин озвучил на ПМЭФ новые меры поддержки малого бизнеса

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал о новых мерах поддержки малого бизнеса, сообщает Forbes.

По его словам, с 2022 года общепит можно освободить от НДС, если выручка предприятий не превышает два миллиарда рублей. Глава государства отметил, что проект сначала надо запустить в пилотном режиме.

Кроме того, он заявил, что пониженную ставку страховых взносов в 15% распространят на предприятия общепита с численностью до 1500 человек (в настоящее время - 250 человек). Путин разъяснил, что следует посмотреть, какой эффект даст это решение, в том числе, «для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний».

«Думаю, что заинтересованным лицам всё понятно, о чём речь: все чеки через кассу, наём работников в белую и закупка товаров тоже в белую - через кассу», - подчеркнул президент.

Также Путин предложил освободить бизнес от излишнего антимонопольного контроля и увеличить до 800 миллионов рублей сумму выручки, при которой вступает в силу антимонопольный надзор (сейчас этот порог составляет 400 миллионов рублей). По мнению президента, это избавит большое число растущих фирм от лишних отчётов и бумаг.

Глава государства добавил, что такой же предел - 800 миллионов рублей - следует установить для минимальной суммы по сделкам, которые требуют согласования с Федеральной антимонопольной службой, то есть по слиянию и поглощению, .

Ещё президент предложил возмещать малому и среднему бизнесу комиссии за использование Системы быстрых платежей. По его словам, возвращать деньги нужно в полном объёме до конца этого года, но только в случае, если компании продают товары и услуги физическим лицам.

