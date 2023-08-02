Пресс-секретарь Росавиации стала фигурантом дела о мошенничестве

Против пресс-секретаря Росавиации и советника руководителя агентства Елены Михеевой завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщают «Известия».

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Как считает следствие, женщина в период с 2019 по 2023 год также была трудоустроена на полставки в подведомственный агентству ФГУП «Госкопорация по организации воздушного движения» на должность советника гендиректора по связям с общественностью. Ее зарплата составляла 1,5–2 млн рублей в год. При этом фактически Михеева не исполняла там собственные служебные обязанности.

Фигурантка собственными действиями причинила национальному провайдеру аэронавигационных услуг материальный ущерб в особо крупном размере.

Ранее бывшей замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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