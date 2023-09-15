СМИ: Нерадько отправят в отставку

Кабмин России отправит в отставку главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, сообщают «Известия».

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По словам высокопоставленных собеседников издания из министерства транспорта, это может произойти в ближайшие дни. По другим данным, его уволят 15 сентября.

Заявления также подтвердили представители одной из авиакомпаний РФ.

Ранее силовики провели обыски в кабинете главы Росавиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: favt.gov.ru
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