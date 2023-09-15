СМИ: Нерадько отправят в отставку

По словам высокопоставленных собеседников издания из министерства транспорта, это может произойти в ближайшие дни. По другим данным, его уволят 15 сентября.

Заявления также подтвердили представители одной из авиакомпаний РФ.

Ранее силовики провели обыски в кабинете главы Росавиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

