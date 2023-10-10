МВФ улучшил оценку роста ВВП РФ в 2023 году в полтора раза до 2,2%

Международный валютный фонд в очередной раз улучшил оценку развития экономики России в текущем году. Он прогнозирует рост Валового внутреннего продукта на 2,2%.

Обновленный прогноз опубликован в обзоре мировой экономики по состоянию на за октябрь. В июле показатель роста экономики РФ планировался на уровне 1,5%, в апреле МВФ прогнозировал прирост 0,7%, в январе - 0,3%. При этом фонд скорректировал вниз оценку роста ВВП РФ в 2024 году - до 1,1% с 1,3%.