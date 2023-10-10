МВФ улучшил оценку роста ВВП РФ в 2023 году в полтора раза до 2,2%

Международный валютный фонд в очередной раз улучшил оценку развития экономики России в текущем году. Он прогнозирует рост Валового внутреннего продукта на 2,2%.

Обновленный прогноз опубликован в обзоре мировой экономики по состоянию на за октябрь. В июле показатель роста экономики РФ планировался на уровне 1,5%, в апреле МВФ прогнозировал прирост 0,7%, в январе - 0,3%. При этом фонд скорректировал вниз оценку роста ВВП РФ в 2024 году - до 1,1% с 1,3%.

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Как отмечают в МВФ, западные санкции в отношении российского нефтяного экспорта привели к «смешанному эффект»: объемы поставок остались на стабильном уровне, а дисконт российского сорта нефти Urals плавно сокращается. Таким образом, на данный момент нефть из РФ реализуется выше «потолка» в $60 за баррель, определённого участниками «Большой семёрки».

В целом в мире МВФ сохранил прогноз роста экономики на 2023 год на уровне 3%, оценка по 2024 году снижена на 0,1% - до 2,9%. Прогноз по мировой инфляции на текущий год увеличен до 6,9% с 6,8%. Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Фонд ухудшил прогноз по темпам роста объема мировой торговли - до 0,9% с 2% в 2023 году.

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