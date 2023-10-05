СМИ: Канада выдала разрешения на обход антироссийских санкций

Правительство Канады с 2022 года тайно выдало более 10 специальных разрешений на обход санкций в отношении Москвы, сообщает Le Devoir, ссылаясь на информацию о международной торговле.

Канада объявила о новых санкциях против четырех лиц и 29 организаций из России

Они позволяют канадским компаниям обойти экономические санкции против России, которые оно само ввело против Москвы после начала конфликта вокруг Украины. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Канады. Канадские компании экспортировали оборудование и материалы для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых.

Кроме того, некоторые фирмы получили разрешение закупать российские предметы роскоши.

Ранее Канада ввела санкции против «Северстали» и российских банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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