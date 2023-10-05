СМИ: Канада выдала разрешения на обход антироссийских санкций
Правительство Канады с 2022 года тайно выдало более 10 специальных разрешений на обход санкций в отношении Москвы, сообщает Le Devoir, ссылаясь на информацию о международной торговле.
Они позволяют канадским компаниям обойти экономические санкции против России, которые оно само ввело против Москвы после начала конфликта вокруг Украины. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Канады. Канадские компании экспортировали оборудование и материалы для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых.
Кроме того, некоторые фирмы получили разрешение закупать российские предметы роскоши.
Ранее Канада ввела санкции против «Северстали» и российских банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку
- СМИ: Канада выдала разрешения на обход антироссийских санкций
- Байден не сообщил, обещал ли Зеленскому поставку ракет ATACMS
- СМИ: власти Германии в ближайшее время не будут поставлять Taurus Украине
- Новак поручил быстрее отражать снижение цен на топливо
- Клинтон связала рост популярности России в мире с влиянием Путина
- Кабмин Украины назначил пожизненную стипендию отцу Зеленского
- На востоке Москвы столкнулись три автомобиля
- Во Франции продадут с молотка шляпу императора Наполеона
- Кандидат в спикеры Палаты представителей выступил против помощи Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru