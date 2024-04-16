«Банальное воровство»: ЕС не решился конфисковать российские активы в пользу Киева
В Германии озвучили сумму замороженных активов РФ и признались, что не готовы конфисковывать средства в пользу Киева без оснований. Москва же ведет переговоры с европейским бизнесом для «обмена».
Германия заморозила российские активы на сумму около €3,9 млрд. Об этом РБК заявили в Минфине ФРГ, отметив, что решение по их конфискации и передаче Украине должно отвечать юридическим нормам.
Правовой механизм конфискации активов РФ в Евросоюзе так и не смогли придумать. При этом страны Балтии и Польша активно требуют лишить Россию ее финансовых средств, которые из-за санкций буквально застряли на зарубежных счетах.
В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов ЦБ России для поддержки Украины. Согласно плану ЕК, 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны.
По оценке Всемирного банка, на середину июня 2023 года для восстановления Украины по окончании конфликта требовалось порядка $400 млрд.
Так, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), ЕС и Австралия заблокировали активы ЦБ РФ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской клиринговой палате по ценным бумагам Euroclear. В прошлом году она заработала на них порядка €3 млрд благодаря инвестированию. Агентство Reuters оценивало прибыль в $2,5–3 млрд в год.
В Евросоюзе 12 февраля было утверждено постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов Банка России в депозитариях, где их хранится на сумму более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед лидерами государств ЕС по видеосвязи в ходе саммита и призвал Евросоюз как можно быстрее определиться с судьбой российских денег для их «справедливого использования». При этом Киев требует полной конфискации российских замороженных активов в свою пользу.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов странами Запада может привести к серьезным последствиям. Во внешнеполитическом ведомстве считают такие действия посягательством «на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого».
Россия никогда не согласится на сценарии, подразумевающие конфискацию российских замороженных активов. Такое мнение 3 февраля выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела. Это абсолютно не соответствует каким-то морально-профессиональным критериям всего дела», — заявил он в интервью Lenta.ru.
В интервью НСН экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что конфискованные российские активы можно будет вернуть только через полвека, а решение этого вопроса начнется только после завершения спецоперации. Вместе с тем Дубинин заверил, что угрозы разморозки российских активов звучат регулярно, опасаться их не стоит.
Более того, российская сторона создает механизм для обмена замороженными активами. Организатор обмена заблокированными активами — брокер «Инвестиционная палата» — сообщил об интересе иностранных инвесторов к процедуре. Они потенциально могут обменять активы на десятки миллиардов рублей.
С 25 марта «Инвестиционная палата» и большинство профучастников начали прием заявок на участие в процедуре от физических лиц, который продлится до 8 мая.
Выкуп будет проходить по 844-му указу президента, согласно которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги.
Проблемы с разморозкой активов могут возникнуть у нерезидентов, поскольку они будут вынуждены обращаться к своим регуляторам, а те, по всей вероятности, не захотят брать на себя ответственность, опасаясь санкций. Об этом НСН заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
«Прежде всего, речь идет о большом количестве иностранных акций, иностранных активов, паев, фондов и так далее. Этот список известен, он огромный. Вопрос стоит в том, будет ли эта схема работать. На уровне россиян я не вижу никаких проблем, но на уровне нерезидентов опасаюсь, что проблемы будут. Дело в том, что многие нерезиденты захотят получить разрешения от своих регуляторов на эту сделку. Регуляторы сразу зададут простой и понятный вопрос: а есть ли среди этих бумаг те, которые принадлежат подсанкционным лицам? Никто на этот вопрос ответить не сможет, на этом все и закончится», — сказал Коган.
Собеседник НСН напомнил, что добровольная разморозка активов подразумевает согласие двух сторон.
Выкуп заблокированных иностранных бумаг поможет только начинающим инвесторам вернуть деньги, но в целом это положительный сигнал для рынка о том, что Минфин и ЦБ готовы решать проблемы игроков, заявил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с НСН.
«Денег на счетах у недружественных нерезидентов, которые в теории могут быть направлены на выкуп активов, не так много. Этот механизм еще не протестирован, поэтому пока установлен лимит в 100 тысяч рублей. Проще говоря, у людей были заблокированы бумаги, а теперь они получат за них деньги. Конечно, много вопросов к этому процессу, потому что у нас была отменена налоговая льгота на долгосрочное хранение бумаг. То есть налоги заплатить придется плюс суммы небольшие», - отметил он.
По его словам, многие участники инвестировали больше, чем 100 тысяч рублей, но средний брокерский счет сегодня в этот лимит укладывается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru