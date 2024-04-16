«Банальное воровство»: ЕС не решился конфисковать российские активы в пользу Киева

Германия заморозила российские активы на сумму около €3,9 млрд. Об этом РБК заявили в Минфине ФРГ, отметив, что решение по их конфискации и передаче Украине должно отвечать юридическим нормам.

Правовой механизм конфискации активов РФ в Евросоюзе так и не смогли придумать. При этом страны Балтии и Польша активно требуют лишить Россию ее финансовых средств, которые из-за санкций буквально застряли на зарубежных счетах.

В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов ЦБ России для поддержки Украины. Согласно плану ЕК, 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны.

По оценке Всемирного банка, на середину июня 2023 года для восстановления Украины по окончании конфликта требовалось порядка $400 млрд.