Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток

Столичный Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток обвиняемого в разжигании межнациональной вражды стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отметил представитель суда, Мирзализаде признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

В зале суда комик заявил, что не признает вину, однако раскаивается. Кроме того, Мирзализаде подчеркнул, что шутка была выдернута из контекста, и «для неподготовленного зрителя это звучит ужасно», пишет News.ru.

В конце июля комика вызвали в прокуратуру из-за шутки о «любви русских к фекалиям». Против Мирзализаде административное дело о возбуждении ненависти либо вражды, стендаперу грозил административный арест на 15 суток, штраф до 20 тысяч рублей либо до 100 часов обязательных работ.

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ФОТО: pxhere.com
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