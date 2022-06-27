Розенбаум отказался считать Макаревича и Пугачеву «предателями»

Российский певец Александр Розенбаум поддержал уехавших из России исполнительницу Аллу Пугачеву и рок-музыканта Андрея Макаревича. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак.

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По словам исполнителя, он всегда был в хороших отношениях с Пугачевой и сейчас поддерживает с нею связь.

«С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек», - подчеркнул он.

Вместе с тем Розенбаум признался, что не уехал бы из России так же, как Макаревич, но осуждать лидера «Машины времени» не стал.

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«Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний. Я тут на издыхании», — добавил 70-летний певец.

В том же интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» Розенбаум рассказал, что был в шоке от начала спецоперации на Украине, но для ее проведения, с его точки зрения, были основания.

«Родина может ошибаться. Я не говорю с уверенностью, я говорю с надеждой, что Россия всегда была, плюс-минус, на белой стороне. <…> Это моя страна, и я за неё топлю, в хорошем смысле этого слова. С разумом! Я гражданин России. А Родина моя – Советский Союз. Это страшный компот сегодня», - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Андрей МакаревичАлла Пугачева
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