Розенбаум отказался считать Макаревича и Пугачеву «предателями»

По словам исполнителя, он всегда был в хороших отношениях с Пугачевой и сейчас поддерживает с нею связь.

«С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек», - подчеркнул он.

Вместе с тем Розенбаум признался, что не уехал бы из России так же, как Макаревич, но осуждать лидера «Машины времени» не стал.