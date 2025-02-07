«Запрос на смешное»: Режиссер Чащин обозначил театральный тренд в России
7 февраля 202515:52
Александра Веснина
В непростые времена людям хочется порадоваться и посмеяться, поэтому они чаще выбирают комедийные театральные постановки, сказал в пресс-центре НСН Данил Чащин.
Российские зрители, посещающие театры, стали смеяться над спектаклями азартнее, потому что сам театр может и утешить, и помочь найти смыслы, заявил режиссер Данил Чащин в пресс-центре НСН.
«Сегодня есть запрос на что-то смешное, на комедии. Людям хочется порадоваться и посмеяться в непростые времена, как-то приручить этот хаос. Люди сейчас смеются на спектаклях охотнее и азартнее, хотя иногда спектакли и не задумывались как комедийные. Театр помогает найти смыслы, он утешает и объединяет», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Александр Бочарников рассказал спецкору НСН, что театр ждет публику, которая ищет новые лица и интересные актерские работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru