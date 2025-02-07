«Запрос на смешное»: Режиссер Чащин обозначил театральный тренд в России

В непростые времена людям хочется порадоваться и посмеяться, поэтому они чаще выбирают комедийные театральные постановки, сказал в пресс-центре НСН Данил Чащин.

Российские зрители, посещающие театры, стали смеяться над спектаклями азартнее, потому что сам театр может и утешить, и помочь найти смыслы, заявил режиссер Данил Чащин в пресс-центре НСН.

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«Сегодня есть запрос на что-то смешное, на комедии. Людям хочется порадоваться и посмеяться в непростые времена, как-то приручить этот хаос. Люди сейчас смеются на спектаклях охотнее и азартнее, хотя иногда спектакли и не задумывались как комедийные. Театр помогает найти смыслы, он утешает и объединяет», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Александр Бочарников рассказал спецкору НСН, что театр ждет публику, которая ищет новые лица и интересные актерские работы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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