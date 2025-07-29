Павел Воля снялся в комедийном сериале «Три сестры» с Гузеевой и Деревянко
Актер и шоумен Павел Воля появится сериале «Три сестры». Он исполнил в комедии роль Мити, владельца московского маркетингового агентства, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Проект расскажет историю трех сестер (Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман), которые мечтают перебраться из Нижнего Новгорода в Москву. При этом каждая втайне рассчитывает на финансовую помощь матери, которая владеет ювелирным бизнесом. Эту роль в сериале воплотила Лариса Гузеева, любовника ее героини сыграл Павел Деревянко. Помимо прочего в проекте приняла участие дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса Юнусова.
Премьера сериала в онлайн-кинотеатре KION состоится 1 августа, позже его также можно будет посмотреть и в эфире телеканала ТНТ.
По данным опроса МТС, любимым комедийным актером россиян стал Павел Деревянко, за него проголосовали 36% респондентов. При этом второе место в списке занял заслуженный артист РФ, актер и музыкант Николай Фоменко. ТОП-3 замкнул звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продают заразных: Бурматов призвал разобраться с «черными» заводчиками
- Кому заплатили за протесты в Грузии против российских спортсменов
- За раздел имущества Петросяна и Степаненко потребовали более полумиллиона рублей
- В России предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военного
- В Нью-Йорке мужчина с винтовкой расстрелял людей в офисном здании
- В Туве снова ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Бунт и досрочные выборы? Как Кустурица стал главным соперником Вучича
- МЧС: Разбор конструкций после обрушения дома в Астрахани завершен
- СМИ назвали размер ущерба «Аэрофлота» от хакерской атаки
- Сторонников террористической организации задержали в Новосибирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru