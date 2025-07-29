Павел Воля снялся в комедийном сериале «Три сестры» с Гузеевой и Деревянко

Проект расскажет историю трех сестер (Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман), которые мечтают перебраться из Нижнего Новгорода в Москву. При этом каждая втайне рассчитывает на финансовую помощь матери, которая владеет ювелирным бизнесом. Эту роль в сериале воплотила Лариса Гузеева, любовника ее героини сыграл Павел Деревянко. Помимо прочего в проекте приняла участие дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса Юнусова.

Премьера сериала в онлайн-кинотеатре KION состоится 1 августа, позже его также можно будет посмотреть и в эфире телеканала ТНТ.

По данным опроса МТС, любимым комедийным актером россиян стал Павел Деревянко, за него проголосовали 36% респондентов. При этом второе место в списке занял заслуженный артист РФ, актер и музыкант Николай Фоменко. ТОП-3 замкнул звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый, напоминает «Радиоточка НСН».

