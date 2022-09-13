Концерт победителей конкурса музыкальной Академии Белова и Кормухиной пройдёт в Москве
«Академия современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной» приглашает на большой концерт в ДК Горбунова в Москве в четверг 15 сентября. На сцену легендарной «Горбушки» поднимутся победители престижного конкурса «Новые имена», который призван найти способных артистов в самых разных музыкальных стилях, направлениях и жанрах.
Всего в творческом состязании приняли участие более 700 произведений! Во второй тур был отобрано чуть более 30. А уже среди них выбрали победителей, которых и можно будет услышать на гала-концерте. В состав жюри вошли: Алексей Белов, Ольга Кормухина, певица Марина Полтева, гитарист и саунд-продюсер Олег Изотов, программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский и другие деятели российской музыкальной индустрии.
Среди победителей конкурса, которые выступят в концерте: Артём Галанов, Евгений Блинов, Глория Ворновских, Артем Аматуни и группа «Лётная Школа», Анастасия Касаткина и группа «АнастеZия», Korsakova, Алёна Кошкина и группа «EL TANGO», группа «Кафедра», Настасья Лаврова и группа «LyleGuff», Матвей Семишкур, Маргарита Степанова и камерный оркестр под управлением Николая Абрамова и ещё целый ряд исполнителей.
Они удостоятся чести выступить вместе с кураторами «Академии современной музыки» Ольгой Кормухиной и Алексеем Беловым - одной из самых известных в стране рок-певиц и лидером знаменитой группы «Парк Горького». Вход на концерт «Новые имена» 15 сентября в ДК Горбунова свободный.
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