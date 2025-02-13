Начался прием заявок на премию «Большая книга» в номинации «Лучшая аудиокнига»
Национальная литературная премия «Большая книга» открыла прием заявок на соискание премии в номинации «Лучшая аудиокнига». Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Книги», который является партнером номинации.
В 2025 году в номинации могут быть представлены аудиокниги или аудиоспектакли, которые были созданы на основе произведений, удостоенных премии «Большая книга» с 2006 по 2024 год. Победителями в номинации «Лучшая аудиокнига» признаются издательская, продюсерская компании и чтец или творческий коллектив.
Возглавляет совет экспертов в номинации заслуженная артистка России, режиссёр, директор «Театра на Таганке» Ирина Апексимова. Также в работе совета экспертов примут участие актер, режиссёр, музыкант Алексей Золотовицкий, актер и режиссер театра, телевидения и радио Дмитрий Николаев, журналист, культуролог Юрий Сапрыкин и ряд других деятелей.
Как подчеркнула Апексимова, востребованность формата аудиокниги с каждым годом растет.
«Очень важно и ценно, что главная литературная премия страны инициировала данную номинацию, чтобы отметить создателей аудиокниг, которые зачастую остаются в тени. Предвкушаю интересную работу», - сказала она.
Заявки для участия в номинации будут приниматься до 31 марта 2025 года. Лонг-лист объявят до 15 сентября, в него войдет до 15 произведений. Шорт-лист станет известен не позднее 25 октября. Победителей наградят на торжественной церемонии награждения премии «Большая книга» в начале декабря.
Ранее сообщалось, что российская национальная литературная премия «Большая книга» с 2025 года будет присуждаться только двум победителям и не более одного раза в каждой из двух номинаций. передает «Радиоточка НСН».
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