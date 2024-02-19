Премьера сериала «ГДР» установила рекорд России
Шпионский сериал «ГДР» позволил онлайн-кинотеатру Wink войти в «Книгу рекордов России» за самую большую киносериальную премьеру в стране, сообщили НСН в пресс-службе «Института развития интернета» (ИРИ).
За премьерные выходные картину Сергея Попова посмотрели онлайн более миллиона человек. Сериал также представили в 30 кинотеатрах страны от Владивостока до Калининграда.
Все 14 серий сериала уже доступны в онлайн-кинотеатре, а с 26 февраля он выйдет на телеканале НТВ. Главные роли в нем сыграли Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш и Александр Горбатов.
Создатели сериала «Клипот» ранее рассказали НСН, почему его сравнивают с романом «Бесы» Федора Достоевского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru