Премьера сериала «ГДР» установила рекорд России

Шпионский сериал «ГДР» позволил онлайн-кинотеатру Wink войти в «Книгу рекордов России» за самую большую киносериальную премьеру в стране, сообщили НСН в пресс-службе «Института развития интернета» (ИРИ).

За премьерные выходные картину Сергея Попова посмотрели онлайн более миллиона человек. Сериал также представили в 30 кинотеатрах страны от Владивостока до Калининграда.

Премьера шпионского сериала «ГДР» с Горбатовым и Урсуляк прошла в Москве

Все 14 серий сериала уже доступны в онлайн-кинотеатре, а с 26 февраля он выйдет на телеканале НТВ. Главные роли в нем сыграли Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

Создатели сериала «Клипот» ранее рассказали НСН, почему его сравнивают с романом «Бесы» Федора Достоевского.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба ИРИ
ТЕГИ:КиноПремьераСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры