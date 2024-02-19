Премьера сериала «ГДР» установила рекорд России

Все 14 серий сериала уже доступны в онлайн-кинотеатре, а с 26 февраля он выйдет на телеканале НТВ. Главные роли в нем сыграли Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

Создатели сериала «Клипот» ранее рассказали НСН, почему его сравнивают с романом «Бесы» Федора Достоевского.

