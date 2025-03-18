«Уйдут к нелегалам!»: В отрасли назвали минусы выдачи микрозаймов онлайн по биометрии
Во-первых, нельзя заставить человека обязательно сдать биометрию, а во-вторых, он может установить себе самозапрет на выдачу онлайн-займов без биометрии через Госуслуги, заявил НСН Эльман Мехтиев.
Введение обязательной идентификации по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн – несоразмерная с проблемой мера, так как на внедрение этой функции уйдет средств больше, чем сумма ущерба от онлайн-мошенничеств. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
В Центробанке поддержали идею ввести обязательную идентификацию по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн, пишут «Известия». Это одна из инициатив, включенных в большой пакет поправок для борьбы с мошенничеством, его рассмотрят уже 18 марта. Мера позволит снизить число преступлений, когда злоумышленники оформляют микрозаймы по чужим персональным данным, уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Мехтиев пояснил, что те, чьи слепки не числятся в Единой биометрической системе (ЕБС), просто пойдут за нелегальными займами.
«Займы онлайн у нас предлагают только микрофинансовые организации (МФО). В 2024 году в ЦБ пришло 5200 жалоб на мошенничество от граждан, что на 20% меньше по сравнению с 2023 годом. Общий ущерб составил приблизительно 63-64 млн рублей. ЦБ также сообщает, что МФО вернули своим клиентам в результате проверок жалоб на мошенничество примерно 210 млн. Эти цифры показывают несоразмерность и нецелесообразность такой обязательной меры, как биометрия для онлайн-займов. Потому что в ЕБС сейчас всего лишь три миллиона слепков, а клиентами МФО являются 10 млн человек. Это означает, что семь миллионов человек пойдут к нелегалам», - уточнил он.
Собеседник НСН уточнил, что число жалоб на мошенничество удалось сократить, благодаря работе регулирующих организаций и устрашении МФО штрафами.
«Не зря число жалоб с 2023 года по 2024 год сократилось. Необходимо объяснять рынку МФО, что если клиент пожалуется в ЦБ, то к ним придет проверка. Лучше удовлетворить жалобу клиента и списать его долг, или организации придется заплатить штраф, сумма которого иногда выше, чем та, что повесили на человека», - рассказал он.
Мехтиев объяснил, что внедрение биометрической системы обойдется примерно в 200 млн рублей, что даже превышает ущерб от онлайн-мошенничества, а также подчеркнул, что человек должен сам решать, пользоваться биометрией, или нет.
«Почему мера с биометрией несоразмерна? Потому что только на внедрение этой системы биометрии, если мы берем число в 118 МФО, уйдут те же самые почти 200 миллионов. Стоимость внедрения инструмента несоразмерна ущербу. Ну и, конечно, нельзя заставить человека сдать биометрию - это нарушение его конституционных прав. Оптимально было бы сказать, что МФО должны иметь возможность предоставить человеку биометрию, но решать, пользоваться ей, или нет, должен сам человек. Если он боится, что его данные будут использованы мошенниками, то можно на тех же Госуслугах поставить самозапрет на займы онлайн, если идентификация сделана без биометрии», - рассказал он.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН назвал мудрым ходом законодателей нераспространение самозапрета на кредиты, ипотеку, покупку автомобиля и образовательные займы.
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