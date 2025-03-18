«Уйдут к нелегалам!»: В отрасли назвали минусы выдачи микрозаймов онлайн по биометрии

Введение обязательной идентификации по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн – несоразмерная с проблемой мера, так как на внедрение этой функции уйдет средств больше, чем сумма ущерба от онлайн-мошенничеств. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

В Центробанке поддержали идею ввести обязательную идентификацию по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн, пишут «Известия». Это одна из инициатив, включенных в большой пакет поправок для борьбы с мошенничеством, его рассмотрят уже 18 марта. Мера позволит снизить число преступлений, когда злоумышленники оформляют микрозаймы по чужим персональным данным, уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Мехтиев пояснил, что те, чьи слепки не числятся в Единой биометрической системе (ЕБС), просто пойдут за нелегальными займами.