Трунов: Отказ от голосования 22 апреля — правильный юридический шаг

Игорь Трунов: «Это хорошая новость, в особенности для тех, кому рекомендовано, а это людям пожилым, рекомендовано мэром Москвы Сергеем Собяниным не покидать свои дома. И возможность доставки еды, возможность заказа еды, это конечно, жизненно необходимое составляющее. Но! Нужно понимать, что доставщики еды должны пройти определенные обучения, они не должны стать разносчиками заразы. Они доставляют еду, не знаю, кто ее заказал. То ли это больной человек, то ли это здоровый старик. И они целый день ходят по разным квартирам. Маски здесь уже не помогут, здесь нужны респираторы. И здесь нужна определенная обработка этих сотрудников», – говорит в интервью НСН Игорь Трунов.

