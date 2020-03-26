Трунов: Отказ от голосования 22 апреля — правильный юридический шаг
Председатель Московского отделения Красного Креста, Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Выходной 22 апреля отменен
В связи с тем, что дата голосования по внесению поправок в Конституцию была перенесена, 22 апреля будет рабочим днем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Игорь Трунов: «Я хотел бы напомнить, что современную Конституцию правили семь раз, поэтому с позиции закона поправки вступили в законную силу. Голосование – это элемент доверия, поддержки. Если этот формальный элемент связан с риском для жизни граждан, то, по-моему, назначение другой даты – это отказ от юридически необоснованных масштабных мероприятий. Поэтому он абсолютно правильный. Особенно, если и в дальнейшем этого голосования вообще не будет. Все уже вступило в законную силу», – отмечает Игорь Трунов в эфире НСН.
Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
В России начался отказ от платежей по кредитам из-за коронавируса. Еще не вступили в силу карантинные ограничения, а уже за несколько дней появились отказы от обязательств по кредитам из-за коронавируса согласно опросу банков.
Игорь Трунов: «Я напомню, вчера во время обращения к гражданам, Владимир Путин отдельно затронул тему кредитов. Он предложил нашей финансовой системе предусмотреть каникулы, как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в тех ситуациях, когда доход упал резко до тридцати процентов. Сегодня, конечно, население России закредитовано. Я думаю, что, если этот коронавирус будет достаточно длительный, какое-то количество некрупных банков уйдут в банкротство», – комментирует он для НСН.
Доставка еды продолжит работу
Сервисы доставки еды продолжат свою работу на следующей неделе, которая объявлена в России нерабочей из-за коронавируса.
Игорь Трунов: «Это хорошая новость, в особенности для тех, кому рекомендовано, а это людям пожилым, рекомендовано мэром Москвы Сергеем Собяниным не покидать свои дома. И возможность доставки еды, возможность заказа еды, это конечно, жизненно необходимое составляющее. Но! Нужно понимать, что доставщики еды должны пройти определенные обучения, они не должны стать разносчиками заразы. Они доставляют еду, не знаю, кто ее заказал. То ли это больной человек, то ли это здоровый старик. И они целый день ходят по разным квартирам. Маски здесь уже не помогут, здесь нужны респираторы. И здесь нужна определенная обработка этих сотрудников», – говорит в интервью НСН Игорь Трунов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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