Легостаев: «АукцЫон» сменил стиль

Илья Легостаев: «В честь круглой даты музыкант дал несколько интервью, из которых следует, что шестидесятилетие он встречает в прекрасном творческом тонусе. Рок-звезда выпустил книгу своих стихов и историй под названием «Баба Яга», а также готовит первый сольный альбом, сингл из которого был обнародован на днях. И нужно признать, что эта музыка совсем не похожа на привычное творчество коллектива», – поделился он своим мнением с НСН.

