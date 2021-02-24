Легостаев: «АукцЫон» сменил стиль
Журналист и музыкальный критик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Композиции из «Ciao, 2020» выйдут отдельным альбомом
«Итальянские» версии хитов российских исполнителей, которые звучали в новогоднем выпуске программы «Вечерний Ургант» «Ciao, 2020», будут выпущены отдельным альбомом. Его релиз состоится уже 26 февраля.
Илья Легостаев: «Можно предположить, что это тот самый случай, когда набор шуток неожиданно превращается в серьезный бизнес», – отметил в эфире НСН Илья Легостаев.
Олег Гаркуша отметил юбилей
Фронтмену группы «АукцЫон» Олегу Гаркуше исполнилось 60 лет.
Илья Легостаев: «В честь круглой даты музыкант дал несколько интервью, из которых следует, что шестидесятилетие он встречает в прекрасном творческом тонусе. Рок-звезда выпустил книгу своих стихов и историй под названием «Баба Яга», а также готовит первый сольный альбом, сингл из которого был обнародован на днях. И нужно признать, что эта музыка совсем не похожа на привычное творчество коллектива», – поделился он своим мнением с НСН.
Земфира представила песню «Остин»
Земфира представила новую песню «Остин» и клип на нее. Главным героем ролика стал дворецкий из мобильной игры «Homescapes». Ожидается, что композиция войдет в грядущий альбом певицы.
Илья Легостаев: «Самой Земфиры даже в нарисованном варианте ролика нет, но интриг вокруг этих клипа и песни хоть отбавляй. Критики и поклонники строят многочисленные теории, но пока не могут дать ответы на два главных вопроса: что, собственно, имелось в виду, и насколько эта музыка отражает дух альбома? В умении интриговать Земфире по-прежнему можно позавидовать», – сказал он в интервью НСН.
Green Day выпустили новые сингл и клип
Группа Green Day выпустила новый сингл и клип «Here Comes the Shock». Музыканты презентовали песню во время хоккейного матча между двумя американскими командами. Green Day уже второй год является официальной группой НХЛ, поэтому устраивает премьеры своих песен на играх лиги.
Илья Легостаев: «Кстати, сам клип тоже спортивный до изумления. Хотя назвать его интересным было бы большим преувеличением», – прокомментировал он для НСН.
Продажи песен Мэнсона выросли после обвинений в насилии
Продажи музыки обвиняемого в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40 процентов. Об этом сообщает Billboard.
Илья Легостаев: «Возможно, авторские отчисления помогут артисту хотя бы отчасти компенсировать убытки, которые он понес еще до начала расследований. Как известно, с музыкантом отказалась сотрудничать фирма грамзаписи, кроме того, эпизоды с Мэнсоном вырезали из третьего сезона «Американских богов», а сцены с ним в «Калейдоскопе ужасов» решили не снимать», – напомнил он слушателям НСН.
Rammstein записали новый альбом
Группа Rammstein записала на карантине новый незапланированный альбом. Дата релиза пока не называется. Это будет восьмой полноформатный альбом группы. Предыдущий вышел в 2019-м. Его фанатам группы пришлось ждать 10 лет.
Илья Легостаев: «Пока остается лишь гадать, сколько поклонникам Rammstein нужно ждать полноценного концерта группы, похожего на тот, что они дали на стадионе в Лужниках, собрав там полный аншлаг», – подытожил в беседе с НСН Илья Легостаев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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