Ерёмин: Масштаб мошенничества в России впечатляет

Иван Ерёмин: «Сегодня это уже не звучит так фантастически. Если технология будет реализована, это будет важной вехой в технологическом развитии всей планеты – и не только в космической сфере, но и в энергетике и в других сферах нашей жизни. Это даст новый импульс в расширении применения экологически чистых видов топлива, например, таких как водород. Я искренне желаю Маску и его проекту удачи. И, пожалуй, поддержу его призыв присоединиться к разработке. Такие проекты должны быть общим делом», - отметил Ерёмин.

