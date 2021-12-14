Ерёмин: Масштаб мошенничества в России впечатляет
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
С нового года в России начнут тестировать цифровой рубль
Выпускаться новая валюта будет в виде цифрового кода, а храниться в электронных кошельках. Над созданием электронных рублей сейчас работают в Центробанке. Там обещают, что цифровая валюта станет дополнением к существующим наличным и безналичным расчетам и считают, что появление электронного рубля может взорвать рынок, как в свое время пластиковые карты.
Иван Ерёмин: «Россия как всегда в авангарде цифрового прогресса, и это здорово. Однако не думаю, что граждане заметят разницу между цифровыми и безналичными деньгами. Во всяком случае, вряд ли это произойдет быстро», - сказал собеседник НСН.
Клиенты российских банков лишились более 3 миллиардов рублей из-за действий мошенников
Специалисты предупреждают, что выявить мошенников сложно. Страницы фейковых систем выглядят легально и не вызывают подозрений у пользователей.
Иван Ерёмин: «Масштабы, конечно, впечатляют. Могу только изумиться и призвать органы правопорядка и банки к активной борьбе с мошенниками, а слушателей – к бдительности. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны», - попросил он.
Илон Маск обещает, что его компания начнет получать ракетное топливо из воздуха
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, объявил о намерении последней начать переработку в ракетное топливо углекислого газа, добываемого из атмосферы.
Иван Ерёмин: «Сегодня это уже не звучит так фантастически. Если технология будет реализована, это будет важной вехой в технологическом развитии всей планеты – и не только в космической сфере, но и в энергетике и в других сферах нашей жизни. Это даст новый импульс в расширении применения экологически чистых видов топлива, например, таких как водород. Я искренне желаю Маску и его проекту удачи. И, пожалуй, поддержу его призыв присоединиться к разработке. Такие проекты должны быть общим делом», - отметил Ерёмин.
Создан аккумулятор, который не разряжается на морозе
Ученым из Института физической химии и электрохимии Российской академии наук удалось создать литий-ионные аккумуляторы, обладающие высокой емкостью и не разряжающиеся на морозе.
Иван Ерёмин: «Излишне говорить, насколько внедрение новинки облегчит жизнь владельцам гаджетов. Каждый, кто хоть раз ими пользовался на морозе, оценит и сам. Но важно, что благодаря разработке, в наши города наконец-то придет электротранспорт. Для электробусов и для модных дорогих электромобилей зима до сих пор была обстоятельством непреодолимой силы – именно из-за проблемы с аккумуляторами», - пояснил он.
"НАШЕ Радио" отмечает свой День Рождения
Радиостанции "НАШЕ Радио" 14 декабря исполнилось 23 года.
Иван Ерёмин: «И в завершение своего выпуска от всей души поздравляю «НАШЕ Радио», весь его коллектив и всех слушателей с днем рождения. Желаю дальнейшего расширения зоны вещания, удачных эфиров и преданных слушателей, процветания!» - пожелал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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