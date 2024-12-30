Минобороны России: Освобожден населенный пункт Новотроицкое в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Новотроицкое в ДНР.

Это произошло благодаря подразделениям группировки войск «Центр».

Ранее армия России освободила населенный пункт Гигант в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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