Балицкий сообщил о стабилизации обстановки на запорожском фронте

«Противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка ... восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Врио главы Запорожской области назвал одним из свидетельств «агонии и злобы» ВСУ хаотичный артиллерийский обстрел Васильевки в среду. Украинские войска били по гражданской инфраструктуре, в результате был разрушен дом культуры, повреждены жилые дома и дороги, перебита газовая труба.

«Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь», — добавил Балицкий.

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

