Балицкий сообщил о стабилизации обстановки на запорожском фронте
Обстановка на пологовско-ореховском и времевском направлениях фронта в Запорожской области стабилизировалась. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье - всего лишь попытка ... восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Врио главы Запорожской области назвал одним из свидетельств «агонии и злобы» ВСУ хаотичный артиллерийский обстрел Васильевки в среду. Украинские войска били по гражданской инфраструктуре, в результате был разрушен дом культуры, повреждены жилые дома и дороги, перебита газовая труба.
«Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь», — добавил Балицкий.
Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Временного поверенного Британии вызвали в МИД России
- Власти Крыма назвали ущерб после атаки дрона в Раздольном незначительным
- Путин дистанционно выступит на саммите БРИКС 23 августа
- Посольство Швеции в Ираке приостановит работу после поджога
- Неизвестный беспилотник зафиксировали над аэропортом Махачкалы
- Балицкий сообщил о стабилизации обстановки на запорожском фронте
- За неявку по мобилизации предложили штрафовать до 500 тысяч рублей
- За несообщение в военкомат о смене места жительства хотят штрафовать на 20 тысяч рублей
- За неявку по повестке предложили штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей
- Военные ВСУ пожаловались на заминированные Россией поля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru