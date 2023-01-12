В Госдуме заявили, что в весенний призыв в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет

Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно, оно займет от года до трех лет, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Предельный возраст призыва в армию могут повысить до 30 лет

По его словам, для этого потребуется комплекс поправок в действующее законодательство, в том числе, в закон «О воинской обязанности и военной службе». Как заявил парламентарий, до начала весеннего призыва каждому военному комиссариату необходимо выяснить, сколько людей у него попадают под новые требования.

Картаполов также отметил, что в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.

Увеличение призывного возраста не вернет дедовщину в армию, но позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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