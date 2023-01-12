В Госдуме заявили, что в весенний призыв в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет
Повышение призывного возраста в России будет происходить поэтапно, оно займет от года до трех лет, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
По его словам, для этого потребуется комплекс поправок в действующее законодательство, в том числе, в закон «О воинской обязанности и военной службе». Как заявил парламентарий, до начала весеннего призыва каждому военному комиссариату необходимо выяснить, сколько людей у него попадают под новые требования.
Картаполов также отметил, что в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.
Увеличение призывного возраста не вернет дедовщину в армию, но позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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