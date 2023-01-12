В Госдуме заявили, что в весенний призыв в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет

По его словам, для этого потребуется комплекс поправок в действующее законодательство, в том числе, в закон «О воинской обязанности и военной службе». Как заявил парламентарий, до начала весеннего призыва каждому военному комиссариату необходимо выяснить, сколько людей у него попадают под новые требования.

Картаполов также отметил, что в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.

Увеличение призывного возраста не вернет дедовщину в армию, но позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

