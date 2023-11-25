Пугающий «Искандер». В России готовятся к замене ракетных комплексов

Издание отмечает, что масштабы производства позволяют восполнять расход боеприпасов в зоне СВО и активно поставлять комплексы за границу.



Министерство обороны Российской Федерации впервые представило зарубежным военным представителям модернизированную ракету 9М729 в январе 2019 года. Это нова версия 9М728 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Именно ракету 9М729 Вашингтон избрал в качестве повода для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В США утверждают, что её дальность превышает ограничение в 500 км, установленное ДРСМД. Они требуют уничтожить или модифицировать ракету. Однако в Минобороны РФ настаивают, что максимальная дальность полёта 9М729 уже уменьшена на 10 километров и составляет 480 км.

Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал, какими основными отличиями и преимуществами может обладать ракета 9М729.

«Во-первых, эта ракета создавалась, чтобы не выходить за пределы ДРСМД, то есть обеспечивается дальность не 500 км. Во-вторых, боевая часть, в отличие от "Калибра" (400 кг), у нее достигает 500 или даже 600 кг. Боевая часть увеличена, для того, чтобы обеспечить разрушение серьезных объектов. За счет этого в значительной степени сокращен объем топлива в баках. В-третьих, эта ракета имеет более совершенную систему наведения на конечные участки, то есть уже в районе цели, когда решается задача распознавания этой цели», — рассказал военный эксперт.

По его словам ракета может быть оснащена оптоэлектронными, радиолокационными или комбинированными головками. Константин Сивков напомнил, что такое оснащение уже практикуются на современных ракетах.