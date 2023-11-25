Пугающий «Искандер». В России готовятся к замене ракетных комплексов
Российские ракетные комплексы «Искандер-М» пугают противников России. Несмотря на рост производства ракет, военные уже готовятся менять их на более совершенное оружие.
Россия развернула невиданное масштабное производство ракет для комплекса «Искандер-М» и может массированно применять его на Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Издание отмечает, что масштабы производства позволяют восполнять расход боеприпасов в зоне СВО и активно поставлять комплексы за границу.
Министерство обороны Российской Федерации впервые представило зарубежным военным представителям модернизированную ракету 9М729 в январе 2019 года. Это нова версия 9М728 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Именно ракету 9М729 Вашингтон избрал в качестве повода для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В США утверждают, что её дальность превышает ограничение в 500 км, установленное ДРСМД. Они требуют уничтожить или модифицировать ракету. Однако в Минобороны РФ настаивают, что максимальная дальность полёта 9М729 уже уменьшена на 10 километров и составляет 480 км.
Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН рассказал, какими основными отличиями и преимуществами может обладать ракета 9М729.
«Во-первых, эта ракета создавалась, чтобы не выходить за пределы ДРСМД, то есть обеспечивается дальность не 500 км. Во-вторых, боевая часть, в отличие от "Калибра" (400 кг), у нее достигает 500 или даже 600 кг. Боевая часть увеличена, для того, чтобы обеспечить разрушение серьезных объектов. За счет этого в значительной степени сокращен объем топлива в баках. В-третьих, эта ракета имеет более совершенную систему наведения на конечные участки, то есть уже в районе цели, когда решается задача распознавания этой цели», — рассказал военный эксперт.
По его словам ракета может быть оснащена оптоэлектронными, радиолокационными или комбинированными головками. Константин Сивков напомнил, что такое оснащение уже практикуются на современных ракетах.
Сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» был создан группой молодых людей, пришедших из института. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
У российского лидера спросили про Илона Маска, который, по словам журналиста, «Tesla запускает, а Рогозин собирается строить лифт на Луну». На это Путин заявил, что у него есть и другие примеры, и рассказал, как было создан лучший в мире комплекс.
«Пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла… и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института, через несколько лет сделали «Искандер». Один из наших современных видов вооружений, которыми мы гордимся, лучшие в мире», — цитирует RT президента.
Военные России задействовали оперативно-тактические комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления украинской армии, сообщает «Русская весна». «Искандеры» применяли в битвах за Антоновский мост, ракеты помогали уничтожать склады ВСУ и места дислокации украинских наемников, другие объекты противника.
«Искандер-М» также был передан Белоруссии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Также российская сторона помогла переоборудовать несколько самолетов Су-23 и переподготовить белорусских военных в российских учебных центрах.
Шойгу отметил, что данные шаги были приняты из-за возникших угроз на западной границе России и Белоруссии. При этом он подчеркнул, что данные действия не противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия.
Глава Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александр Зольфранк заявил, что нужно создать «военный Шенген» со свободным перемещением войск альянса, который позволит убрать препятствия в виде национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Потенциальным ответом на создание военного шенгена стран НАТО может стать усиленная поставка новейшего инженерного оборудования на территорию Белоруссии, которая ускорит переброску российских военных подразделений, заявил НСН ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны Александр Алесин.
«Россия передает Белоруссии всё более современное вооружение: Искандер-М, ПЗРК-С 400, боевые вертолеты транспортной авиации. Всё это для того, чтобы Белоруссия в качестве первого рубежа выдержала первый удар и выиграла время для подтягивания сюда основных частей и соединений с территории РФ. Думаю, что не будет большого наращивания военных сил, а будет усиление поставок инженерного оборудования для строительства фортификационных укреплений», - рассказал Алесин.
Ранее командующий ракетных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что «Искандер М» будет основным оружием ракетных войск РФ как минимум до 2030 года. Матвеевский отметил, что комплекс еще долго будет отвечать современным требованиям. Между тем, он добавил, что российская наука уже сегодня готова к созданию системы на замену «Искандеру», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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