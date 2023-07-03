СМИ: «Искандеры» продемонстрировали критическую уязвимость украинской армии

Отмечается, что в результате было уничтожено по меньшей мере 30 украинских военных. Авторы материала подчеркнули, что применение ракет «Искандер-М» подчеркнуло высокий приоритет уничтоженного моста — до сих пор дорогостоящее оружие расходовалось экономно из-за возможного противостояния с Североатлантическим альянсом. Также немаловажной могла быть гибель 30 военных.

Вместе с тем указывается, что ранее при помощи «Искандеров» были нейтрализованы позиции контрактников Грузинского легиона в Донбассе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ядерный апокалипсис «вполне вероятным». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

