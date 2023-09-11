Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ

На кадрах видно, как «Искандер» Западного военного округа выезжает из укрытия на стартовую позицию. Комплексу предстоит поразить хорошо замаскированный командный пункт противника, в который ежедневно съезжаются высшие офицеры ВСУ, пишет RT. Российские военные проводят подготовительные действия, ракета стартует, и комплекс покидает стартовую позицию. После выполнения задачи машину размещают в укрытии под маскировочной сетью, пропитанной нейтрализующим радиоволны химическим составом.

Как отметил командир стартовой батареи Константин, «Искандер» может наносить удары по командным пунктам, пунктам управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, находящимся в десятках и сотнях километров вглубь обороны противника.

«Весь личный состав действует умело, все знает. Все навыки отработаны до автоматизма", — поделился военный.

В Минобороны указали, что ВСУ постоянно пытаются выследить «Искандер», применяя беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции и диверсионные группы. Также противник вбрасывает российским разведчикам данные ложных целей, однако силы РФ «уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу».

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео удара российских военных «Искандерами» по зданию в Красноармейске, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ, напоминает телеканал «360».

