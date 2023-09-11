Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ
Минобороны продемонстрировало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по командному пункту ВСУ. Соответствующее видео поступило в распоряжение РИА Новости.
На кадрах видно, как «Искандер» Западного военного округа выезжает из укрытия на стартовую позицию. Комплексу предстоит поразить хорошо замаскированный командный пункт противника, в который ежедневно съезжаются высшие офицеры ВСУ, пишет RT. Российские военные проводят подготовительные действия, ракета стартует, и комплекс покидает стартовую позицию. После выполнения задачи машину размещают в укрытии под маскировочной сетью, пропитанной нейтрализующим радиоволны химическим составом.
Как отметил командир стартовой батареи Константин, «Искандер» может наносить удары по командным пунктам, пунктам управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, находящимся в десятках и сотнях километров вглубь обороны противника.
«Весь личный состав действует умело, все знает. Все навыки отработаны до автоматизма", — поделился военный.
В Минобороны указали, что ВСУ постоянно пытаются выследить «Искандер», применяя беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции и диверсионные группы. Также противник вбрасывает российским разведчикам данные ложных целей, однако силы РФ «уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу».
Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео удара российских военных «Искандерами» по зданию в Красноармейске, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ, напоминает телеканал «360».
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