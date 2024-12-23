ВС России взяли под контроль Сторожевое в ДНР
23 декабря 202412:24
Армия России освободила село Сторожевое в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Отмечается, что населенный пункт взяли под контроль силы Восточной группировки войск.
Ранее российские военные освободили Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области, напоминает RT.
Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ взяла под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru