ВС России взяли под контроль Сторожевое в ДНР

Армия России освободила село Сторожевое в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

Отмечается, что населенный пункт взяли под контроль силы Восточной группировки войск.

Ранее российские военные освободили Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области, напоминает RT.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия РФ взяла под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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