Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта

Российская армия последовательно снижает боевой потенциал противника. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Глава Минобороны проинспектировал центр управления Сухопутных войск

На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений он указал, что Вооружённые силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта.

«Мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никого не просит о помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФ

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