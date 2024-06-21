Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
Российская армия последовательно снижает боевой потенциал противника. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений он указал, что Вооружённые силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта.
«Мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», - сказал министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никого не просит о помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru