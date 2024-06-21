Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта

На встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений он указал, что Вооружённые силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта.

«Мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никого не просит о помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».