Третий – не лишний? К спору «Газпрома» и «Нафтогаза» подключится ЕК

Фото: politpuzzle.ru

О готовности к участию в трехсторонних переговорах заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.



К разгоревшемуся с новой силой после решения Стокгольмского арбитража спору между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» подключится Еврокомиссия. О готовности возобновить трехсторонние переговоры Россия-Украина-ЕК заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.



Ранее Могерини и президент Украины Петр Порошенко обсудили сложившуюся ситуацию и, в частности, решение российской компании о приостановке поставок газа на Украину. В ЕК убеждены, что «Газпром» «должен выполнять договорные обстоятельства», сообщает «Прайм». 2 марта Еврокомиссия в лице Мароша Шефчовича призвала «Нафтогаз» и «Газпром» как можно скорее урегулировать вопрос с поставками газа, так как это может сказаться на поставках газа в Европу, отмечает РБК.О намерении инициировать трехсторонние переговоры в таком формтае также заявляла замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль.

При этом российская сторона заявляла, что трехсторонних переговоров по газовому спору не планируется – в начале марта об том сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее отметил, что со стороны «Газпрома» было бы верным выплатить Украине компенсацию в 2,6 млрд, а потом уже оспаривать решение арбитража или разрывать контракты. «Во-первых, не будут капать пени, во-вторых, «Газпром» всегда будет уверен, что никаких неожиданностей у него не произойдет. Поэтому надо сделать хотя бы первый транш, небольшое перечисление, чтобы показать, что компания не отказывается исполнять предписание суда. Потом уже, если Стокгольмский арбитраж изменит свое решение, «Нафтогаз» обязан будет вернуть эти деньги «Газпрому», - считает эксперт.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью с Financial Times ранее заявил, что дальнейшее неподчинение России предписанию суда станет крахом для ведения международной торговли и в итоге «Россия будет полностью разрушена».

Комментируя газовый спор, российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что «Газпрому» необходимо как можно скорее разорвать все заключенные контракты с «Нафтогазом», сообщает РИА Новости. «Чем раньше будут разорваны все отношения с «Нафтогазом», тем лучше», - отметил сенатор.

Напомним, что ранее Киев начал арестовывать имущество «Газпрома» на Украине, а также сообщил о поиске активов российской компании за рубежом по делу о монополизации транзита. Также в марте Украина внесла предоплату за поставки газа, однако «Газпром» вернул средства, мотивируя это отсутствием дополнительного соглашения с «Нафтогазом», пишут «Известия».