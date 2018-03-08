Эксперт: Пока Киев арестовывает компании-пустышки «Газпрому» бояться нечего

РИА Новости

Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, что арест имущества «дочек» «Газпрома» может быть только первым шагом.

Арест имущества «Газпрома» на Украине проходит по двум делам, одно из которых было рассмотрено в Стокгольмском арбитраже, а второе – на Украине. По первому делу российская компания обязана выплатить 2,56 млрд долларов, а по второму Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с «Газпрома» 6,66 млрд долларов штрафа за использование монопольного положения на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

Как пояснил в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если арест имущества по первому делу еще можно обсуждать в международных судах, куда будут подаваться иски в связи с арестом имущества, то все, что связано с «доморощенным» делом по поводу транзита, отмечать можно сразу и ничего в международных судах никто не будет рассматривать.

«Это дело высосано из пальца, придумано Украиной и может крутиться только на самой Украине. А вот иск по решению Стокгольма – дело серьезное. «Нафтогаз» может обратиться в любой суд в мире и попросить арестовать имущество «Газпрома» на эту сумму, сославшись на то, что российская компания не исполняет решение арбитража», - заявил собеседник агентства.

Он напомним, что в конце 2017 года сам «Нафтогаз» попал в такую же ситуацию, обязавшись поставлять туркменский газ итальянской компании. Выполнить обязательства «Нафтогаз» не смог и был вынужден выплачивать компенсацию итальянцам по решению Стокгольмского арбитража. Итальянцы тогда обратились в суд Словакии, где был арестован реверсный газ, который Украина закупала. Так же теперь может поступить и Украина.

«Чисто юридически суды не смогут отказать «Нафтогазу». Самым негативным сценарием для «Газпрома» может стать обращение «Нафтогаза» в суд Украины, который вынесет постановление об аресте транзитного газа. Тогда транзит через Украину может быть остановлен вообще. Это грозит Европе энергетическим кризисом, который был в 2009 году», - сказал Юшков.

Он отметил, что пока Украина «арестовывает какие-то непонятные активы, которые ничего абсолютно не стоят». Так, «Консорциум по управлению газотранспортной системой» существует только как юрлицо, в реальности такой компании нет.

«Это фирмы-пустышки. Институты тоже ничего не стоят, кроме того, арест не означает остановку их деятельности. «Газпрому» пока никакого ущерба от арестов нет. Со стороны «Газпрома» было бы верным выплатить Украине компенсацию в 2,6 млрд, а потом уже оспаривать решение арбитража или разрывать контракты. Во-первых, не будут капать пени, во-вторых, «Газпром» всегда будет уверен, что никаких неожиданностей у него не произойдет. Поэтому надо сделать хотя бы первый транш, небольшое перечисление, чтобы показать, что компания не отказывается исполнять предписание суда. Потом уже, если Стокгольмский арбитраж изменит свое решение, «Нафтогаз» обязан будет вернуть эти деньги «Газпрому», - заключил эксперт.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев начал процедуру описи и ареста имущества компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценных бумаг института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита», пишет RT.